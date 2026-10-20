Infrastrutture. Ferrante (Mit), Riunione su opere commissariate, acceleriamo interventi Anas in Puglia

“Le grandi opere viarie al Sud sono fondamentali per migliorare i collegamenti, sostenere la competitività e garantire una mobilità più rapida, sicura ed efficiente. In particolare, stiamo lavorando per accelerare gli interventi stradali di competenza di Anas in Puglia, per assicurare il rispetto dei cronoprogrammi e per superare le criticità che riguardano infrastrutture essenziali per l’accessibilità delle aree interne e la crescita dei territori”. Lo dichiara Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, a margine della riunione che ha convocato questa mattina presso il Ministero con i vertici di Anas e la delegazione parlamentare pugliese di Forza Italia.

“In Puglia – aggiunge Ferrante – stiamo lavorando per l’ammodernamento della Ss89 Garganica. Relativamente alla parte A, è stato avviato il cantiere tra Manfredonia e l’aeroporto di Amendola, mentre sono in corso gli iter autorizzativi relativi agli altri due stralci. Per quanto riguarda la parte B, ovvero la Strada a scorrimento veloce del Gargano, l’obiettivo è procedere sia con il primo itinerario da Vico del Gargano a Peschici, con inizio dei lavori previsto a ottobre 2027, che con il secondo itinerario da Peschici a Vieste.

Quanto al terzo itinerario da Vieste a Mattinata, rispetto al quale sono in corso gli approfondimenti istruttori, Anas su mia richiesta ha espresso la propria disponibilità a un confronto con il territorio e gli enti preposti per individuare ogni soluzione utile a procedere con la fase realizzativa. Sono poi in corso i lavori relativi all’adeguamento della Ss16 tra Foggia e San Severo e alla riqualificazione della Tangenziale Ovest di Foggia, finanziati per complessivi 303,5 milioni di euro. Continuano ad avanzare anche gli interventi sulla Ss275 Maglie -Santa Maria di Leuca, dove procedono i cantieri relativi al primo lotto, mentre per il secondo è in via di completamento la progettazione esecutiva.

Tra i nuovi interventi commissariati, è in corso l’iter autorizzativo della variante alla Ss16 tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari, così come quello riguardante la messa in sicurezza della Ss100 di Gioia del Colle, dove i primi interventi hanno già consentito di ridurre l’elevata incidentalità. Lo strumento commissariale, che abbiamo fortemente promosso su numerose grandi opere nel Mezzogiorno, si conferma fondamentale per accelerare la realizzazione delle opere strategiche, superare gli ostacoli burocratici e imprimere maggiore efficacia all’attuazione degli interventi. L’obiettivo – conclude Ferrante – è garantire tempi certi e accompagnare ogni intervento verso la realizzazione, nell’interesse delle comunità e dello sviluppo dei territori pugliesi”.