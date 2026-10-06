Carabinieri in campo per far rispettare le misure restrittive imposte dalla magistratura

Salento – Accanto alle attività di natura preventiva e repressiva, prosegue con vigore l’azione dei militari dell’Arma nel monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, per garantire il rispetto delle prescrizioni imposte dalla Magistratura.
È quanto accaduto negli ultimi giorni nel leccese. A Melissano e Taviano, le segnalazioni dei Carabinieri sulle ripetute inosservanze di due giovani di 21 e 23 anni hanno spinto i giudici a disporre per entrambi l’aggravamento della misura con gli arresti domiciliari. Scenario ancora più severo a Vernole, dove il mancato rispetto dei benefici concessi ha portato alla revoca della detenzione domiciliare per un 33enne e un 43enne, accompagnati direttamente in carcere dai Carabinieri della locale Stazione. Parallelamente, i militari dell’Arma hanno dato esecuzione alle misure delle condanne passate in giudicato, ovvero quelle giunte a sentenza definitiva.
A Carmiano, un 80enne è stato sottoposto alla detenzione domiciliare per un residuo di pena di 2 anni, mentre a Lequile i Carabinieri di San Pietro in Lama hanno rintracciato un 46enne, conducendolo al carcere “Borgo San Nicola” di Lecce per scontare oltre un anno di reclusione per reati risalenti al 2000.
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