Ciclabili a Lecce, il confronto passa da via Balduini: piazzetta riqualificata, ma restano i nodi dei percorsi

LECCE – Il risultato si vede in via Balduini, dove una piazzetta poco valorizzata ha guadagnato verde, illuminazione e una nuova pavimentazione. Ciononostante, a Palazzo Carafa i consiglieri di opposizione pongono l’accento sulle corsie strette e vegetazione che ostacola il passaggio delle biciclette. Sono i due aspetti del progetto delle ciclabili universitarie emersi, in mattinata, nella commissione Lavori pubblici del Comune di Lecce, convocata dal presidente Roberto Russo per fare il punto sull’intervento in via Girolamo Balduini e nello spazio pubblico adiacente. Un confronto nel quale l’opposizione ha chiesto conto delle criticità dei percorsi, mentre il dirigente e responsabile del procedimento Vincenzo De Lucia ha illustrato le ragioni delle scelte tecniche e il vicesindaco Roberto Giordano Anguilla ha rivendicato il lavoro di riqualificazione realizzato attraverso le modifiche al progetto.

Via Balduini è una piccola strada tra la circonvallazione e il centro, a due passi da piazza Mazzini, tra le ex case popolari. Qui il passaggio della ciclabile è diventato l’occasione per recuperare anche la piazzetta, intervenendo sul calpestio, sulle aiuole e sull’illuminazione. Giordano Anguilla ha tenuto a distinguere quanto fosse già previsto da ciò che è stato aggiunto: le panchine figuravano nel progetto originario, mentre il miglioramento dell’intervento ha portato dodici pali dell’illuminazione in più, undici nuove alberature e la sistemazione delle aiuole. “Quando abbiamo iniziato il percorso dei tre lotti delle piste ciclabili, abbiamo apportato delle modifiche, validate dagli uffici, e la piazzetta di via Balduini è il frutto di una di queste modifiche”, ha spiegato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici. “Abbiamo dato nuova luce a una piazzetta che ora è viva e abbiamo recuperato somme che ci hanno permesso di intervenire. La piazzetta si presenta pulita, ordinata, con un nuovo calpestio, più verde, un impianto di illuminazione rinforzato e una pista ciclabile che corre sull’area pedonale”.



Il vicesindaco ha sottolineato soprattutto il lavoro compiuto per estendere i benefici del cantiere allo spazio frequentato dai residenti: “Undici alberature nuove danno ulteriore attenzione al tema del verde. La piazzetta era un po’ nascosta e poco attenzionata e noi abbiamo riqualificato un’area viva e popolata. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato al progetto perché, con un lavoro di sartoria, siamo riusciti a recuperare risorse che ci permettono di restituire ai leccesi un piccolo gioiello”. Una valutazione condivisa da De Lucia, che ha indicato nella riqualificazione dei luoghi attraversati uno degli obiettivi dell’intervento: “La pista ciclabile migliora, perfeziona e rende vivibili le zone dove passa. Abbiamo inserito degli alberi e rifatto la pavimentazione per renderla anche più gradevole, creando un piccolo gioiellino, con le alberature e i marciapiedi risistemati. Abbiamo cercato di dare un senso urbano moderno, ripristinando le aiuole e inserendo nuove essenze arboree, in modo da far diventare questo spazio un angolo piacevole della città. La nostra idea di base è migliorare Lecce attraverso le ciclabili”.

Su come si sia arrivati a queste scelte è intervenuta la consigliera di Lecce Città Pubblica Fabiana Cicirillo, chiedendo se il progetto fosse stato concordato con gli abitanti e richiamando la specifica identità del quartiere. Il dirigente ha chiarito che non c’è stata un’interlocuzione preventiva con i residenti, ma che dopo l’intervento sono stati raccolti riscontri positivi. Ha inoltre spiegato che la priorità era realizzare il collegamento ciclabile e che, in alcune aree, il Comune ha approfittato dei lavori per recuperare strade e marciapiedi in pessimo stato, attraverso modifiche sviluppate nel tempo. Il confronto si è poi spostato dalla piazzetta alla funzionalità della rete. Dai banchi della minoranza sono state segnalate corsie troppo strette in via Zanardelli, via Dalmazio Birago e via Fiume, insieme ai problemi dei percorsi su marciapiedi disconnessi e dei tratti nei quali il verde invade lo spazio di transito. Osservazioni alle quali De Lucia ha risposto distinguendo le caratteristiche delle infrastrutture e difendendo la percorribilità dei collegamenti: “Una larghezza di circa un metro permette il passaggio delle biciclette. Ci sono regole generali che prevedono una corsia di un metro e mezzo, però ci sono prontuari Fiab che consentono di ridurla fino a sessanta centimetri. Noi abbiamo cercato di non andare sotto il metro. Intervenendo sulla carreggiata abbiamo cercato di renderla fruibile: non si poteva realizzare soltanto un pezzo. In quel caso ne hanno beneficiato sia la circolazione delle auto sia quella ciclabile. L’obiettivo era congiungere i tratti ciclabili: in qualche modo dovevamo riuscirci e l’abbiamo fatto”. Il consigliere Antonio De Matteis ha contestato proprio il ricorso alle larghezze ridotte, chiedendo se non fosse possibile assegnare più spazio alle biciclette: “La norma prevede la deroga a un metro per pochi tratti, ma ne hanno realizzati troppi da settanta centimetri. Che senso ha, visto che molte sono strade a senso unico e per trenta centimetri in più non sarebbe cambiato nulla?”. Il dirigente ha ribadito la valutazione compiuta dagli uffici, senza chiudere alla possibilità di correggere alcune situazioni: “Un metro ci è sembrato sufficiente, poi in alcuni tratti sicuramente si può rivedere. L’importante è che ci sia l’indicazione di una pista ciclabile, perché così l’auto non può superarla: deve starle dietro”.



Alle questioni progettuali si aggiungono quelle della manutenzione e degli interventi successivi sui percorsi. “In via Birago sono intervenuti quelli dell’Enel e hanno rovinato un tratto di pista ciclabile che ora è deteriorato”, ha segnalato De Lucia. Quanto alle alberature che avanzano sulle corsie, rendendo più difficoltoso il passaggio, ha spiegato che le criticità vengono inoltrate a chi ha competenza per intervenire. Dalla commissione emerge così un risultato urbano concreto in via Balduini, insieme a problemi che richiedono attenzione lungo la rete. La disponibilità del dirigente a rivedere alcuni tratti lascia aperto uno spazio di intervento: dopo aver collegato i percorsi e recuperato una piazzetta, il passaggio successivo è rendere quei collegamenti più agevoli nella pratica quotidiana, affrontando restringimenti, ostacoli e deterioramenti segnalati.