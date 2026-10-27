Dodicenne aggredita coi cani, concluse le indagini sulle due sorelle minori coinvolte

Lecce – Lesioni commesse in danno di una 12enne, aggravate dall’aver agito in più persone riunite e con l’impiego di due cani di grossa taglia.

Questa l’accusa formulata dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Lecce, che oggi ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini nei confronti di due sorelle minorenni, di 15 e 17 anni, residenti in provincia di Lecce.

Le indagini, coordinate dal Procuratore della Repubblica per i Minorenni Simona Filoni, e condotte dalla Stazione dei Carabinieri di Porto Cesareo hanno consentito di ricostruire l’episodio, avvenuto la sera dello scorso 27 aprile, nei pressi della spiaggia di Porto Cesareo.

Dopo aver incontrato la 12enne, tra le due sorelle indagate e la ragazzina sarebbe scaturita un’accesa discussione, che costituisce l’antefatto del successivo evento delittuoso.

La 15enne e la 17enne, raggiunta la propria abitazione, hanno prelevato due cani di grossa taglia e sono ritornate nello stesso luogo in cui vi era stata la discussione, con gli animali al guinzaglio e privi di museruola.

Alla vista della 12enne, le indagate hanno liberato i cani, aizzandoli contro di lei affinché l’aggredissero e nel frattempo la offendevano con parole volgari. In effetti, uno dei due cani di razza rottweiler si è avventato contro la persona offesa, azzannandola al polpaccio e procurandole lesioni giudicate guaribili in 20 giorni, mentre l’altro, girando intorno alla vittima caduta al suolo, abbaiava rabbiosamente tra le urla disperate della malcapitata, impedendole di liberarsi dalla presa. Solo la fortuita circostanza che la vittima indossasse un paio di stivali ha impedito che il morso dell’animale, già profondo, le procurasse lesioni più gravi di quelle riportate.

L’aggressione, terminata solo grazie al provvidenziale intervento di alcuni giovani passanti che erano riusciti a riprendere il controllo degli animali allontanandoli dalla vittima, è stata interamente filmata da una conoscente della 12enne.

Gli accertamenti investigativi hanno incluso l’ascolto della 12enne aggredita e delle persone informate sui fatti, le perquisizioni ed i sequestri dei dispositivi telefonici in uso alle due indagate, alla vittima e alla minore che aveva ripreso l’intera scena, nonché la duplicazione forense e l’analisi degli stessi a cura dei Consulenti informatici nominati dal Pubblico Ministero.

Durante le indagini, accogliendo la richiesta del Procuratore della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, ritenendo sussistere il pericolo che la libera disponibilità degli animali indebitamente utilizzati come strumento di offesa potesse aggravare, protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di ulteriori reati, ha disposto il sequestro preventivo dei tre cani detenuti dalla famiglia delle indagate (due dei quali erano stati utilizzati durante l’episodio oggetto di indagine), disponendo il loro affidamento in custodia a un canile.

Parallelamente, sono stati aperti procedimenti civili a tutela di tutte le minori coinvolte nella vicenda, i cui accertamenti si sono concluse con il collocamento delle stesse in tre distinte comunità educative.