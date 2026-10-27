Sicurezza degli impianti per i rifiuti, solo 25 comuni su 89 hanno fornito i dati alla Prefettura

Lecce – Solo 25 comuni salentini su un totale di 89 in provincia di Lecce hanno fornito le informazioni necessarie per aggiornare i Piani di emergenza. Questo per rafforzare la rete di prevenzione sul territorio e completare in tempi brevi la cornice di sicurezza attorno agli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. È infatti questo l’obiettivo principale del tavolo di coordinamento riunitosi questa mattina in Prefettura, a Lecce, presieduto dal Prefetto Natalino Manno.

Un incontro operativo che ha consentito di fare il punto con i Sindaci e le autorità tecniche sullo stato di attuazione dei Piani di Emergenza Esterna (PEE), richiamando l’attenzione sull’importanza di tutelare l’ambiente e la collettività, anche alla luce di episodi critici come l’incendio che ha interessato l’ecocentro di Lequile alla fine dello scorso mese di agosto, determinando un serio rischio per l’incolumità della popolazione e per la salubrità dell’aria e rendendo necessario un imponente intervento di soccorso.

All’incontro hanno preso parte i vertici delle Forze di Polizia, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il Direttore del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Puglia, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl e il referente di Arpa Puglia.

Nel corso dell’incontro è stato richiamato il contenuto della circolare prefettizia datata primo settembre 2026, con la quale la Prefettura ha sollecitato i Comuni e i gestori degli impianti a completare, con ogni consentita urgenza, gli adempimenti necessari ai fini della redazione dei Piani.

Dalle verifiche effettuate sulla piattaforma dedicata è emersa infatti una significativa criticità: su 89 Comuni interessati, solo 25 hanno fornito le informazioni richieste, peraltro in modo incompleto e non validato. In assenza di tali elementi informativi, non risulta possibile procedere al completamento e alla successiva approvazione dei Piani di emergenza per i singoli impianti insistenti sul territorio provinciale.

Il Prefetto ha pertanto sottolineato l’importanza e l’urgenza di provvedere con sollecitudine alla compilazione delle schede di competenza da parte dei Comuni, affinché si possa procedere alla redazione dei Piani, valorizzando una linea di azione marcatamente preventiva. Tale impostazione rappresenta l’unica strada concretamente percorribile per evitare danni alla salute pubblica, all’ambiente e all’economia del territorio, nonché per scongiurare responsabilità di carattere penale discendenti da eventuali omessi adempimenti.

Un richiamo è stato rivolto anche ai gestori degli stabilimenti, affinché siano rafforzate le misure di sicurezza antincendio e potenziati i sistemi di difesa passiva, in particolare mediante l’implementazione di impianti di videosorveglianza e il ricorso a servizi di vigilanza qualificata, soprattutto per gli impianti ubicati in prossimità di aree a pineta, terreni incolti o comunque in zone considerate ad alto rischio incendio.

Da parte di tutte le autorità competenti presenti è stata infine confermata la piena disponibilità a fornire il necessario supporto tecnico ai Comuni, tramite una task force dedicata già costituita in Prefettura, al fine di consentire il rapido completamento delle procedure in corso e garantire elevati standard di sicurezza per la collettività.

In chiusura, il Prefetto Natalino Manno ha ribadito la centralità dell’impegno comune: “La tutela dell’ambiente, l’incolumità pubblica e la sicurezza dei nostri territori non sono obiettivi opzionali, ma costituiscono la priorità politica assoluta da perseguire con determinazione e tempestività. Dobbiamo archiviare la logica dell’emergenza per abbracciare una cultura della prevenzione rigorosa e condivisa. Le istituzioni e gli operatori economici hanno il dovere morale e giuridico di blindare la sicurezza della collettività, senza tollerare ulteriori e ingiustificati ritardi”.