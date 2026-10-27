Halloween al Polo Biblio-Museale di Galatina: arriva “Un palazzo da brividi”

GALATINA (Lecce) – Fantasmi, storie misteriose e creature da brivido sono pronti a invadere il Polo Biblio-Museale di Galatina per un pomeriggio speciale dedicato ad Halloween.

Venerdì 30 ottobre, alle ore 17:00, l’iniziativa “Un palazzo da brividi” propone due appuntamenti pensati per coinvolgere bambini e ragazzi in esperienze ludiche e creative, trasformando gli spazi della Biblioteca comunale “Pietro Siciliani” e del Museo civico “Pietro Cavoti” in luoghi di scoperta, immaginazione e divertimento. Per rendere l’atmosfera ancora più suggestiva e coinvolgente, tutti i bambini dovranno venire vestiti in maschere spaventose.

L’iniziativa, realizzata da Libermedia, ente gestore del Polo Biblio-Museale, con il coinvolgimento dei giovani volontari del Sevizio Civile Universale del Comune di Galatina, progetto “MuseoPop 2025” e “InReading 2025”, nasce con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla lettura, alla creatività e al patrimonio culturale attraverso attività tematiche ispirate alla festa più spaventosa dell’anno.

Il programma si articola in due percorsi differenti per fascia d’età.

In biblioteca, i bambini dai 4 ai 6 anni potranno partecipare a “Vita da fantasmi”, un’attività che unisce letture animate e laboratorio creativo. Attraverso racconti, personaggi fantastici e momenti di partecipazione, i più piccoli saranno accompagnati in un viaggio nel mondo delle storie, dove anche i fantasmi possono diventare protagonisti di avventure divertenti.

Al museo, i ragazzi dai 7 ai 10 anni saranno invece coinvolti in “Cadaveri squisiti”, un percorso di giochi e attività creative che stimolerà la fantasia, la collaborazione e la capacità di inventare, in un’atmosfera suggestiva ispirata ad Halloween.

Con Un palazzo da brividi, il Polo Biblio-Museale di Galatina rinnova il proprio impegno nella promozione culturale rivolta alle nuove generazioni, proponendo occasioni di incontro e apprendimento in cui libri, arte e patrimonio diventano strumenti di esperienza condivisa. Un modo per vivere la biblioteca e il museo non soltanto come luoghi di conservazione e conoscenza, ma anche come spazi aperti, dinamici e capaci di parlare ai più giovani attraverso linguaggi coinvolgenti e accessibili.

L’appuntamento è per venerdì 30 ottobre alle ore 17:00 presso il Polo Biblio-Museale di Galatina, in Piazza Alighieri 51.

La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati.