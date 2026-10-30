Commemorazione dei defunti, orari di apertura del cimitero

LECCE – In occasione della ricorrenza di Ognissanti e della commemorazione dei Defunti, il cimitero comunale di Lecce rimarrà aperto ininterrottamente dalle ore 7 alle ore 17 oggi, domani (sabato 31 ottobre) e lunedì 2 novembre. Invece, domenica 1° novembre sarà aperto dalle ore 8 alle ore 17.

Per garantire la sicurezza dei visitatori, la Polizia locale ha disposto la chiusura e la regolamentazione del transito di alcune arterie stradali nelle immediate vicinanze del cimitero, domani e domenica.

Domenica 1 novembre, dalle ore 8 alle ore 17, sarà in vigore anche il divieto d’accesso veicolare al cimitero, e sarà attivato il servizio gratuito di navette dalle ore 8 alle ore 16, da parte di SGM.

In particolare, due minibus faranno capolinea al City Terminal (fermata 145), e proseguiranno lungo viale Porta d’Europa, viale Calasso, viale San Nicola, piazzale del cimitero, area intorno al cimitero, via Carluccio, viale Porta d’Europa e ritorno al City Terminal.

Lunedì 2 novembre, alle ore 9, il sindaco, Adriana Poli Bortone, accompagnata da assessori, consiglieri e funzionari comunali, deporrà un fascio di fiori davanti alle tombe di sindaci e di personaggi illustri scomparsi, ed una pianta sull’ossario comune.