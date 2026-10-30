Sabato 31 ottobre ritorna al Raffo Parco Gondar di Gallipoli la notte di Halloween più terrificante e attesa di Puglia

GALLIPOLI (Lecce) – La notte di Ognissanti si accende al Raffo Parco Gondar con uno degli appuntamenti più attesi e imponenti della stagione. Il 31 ottobre, a partire dalle ore 23.00, la celebre location pugliese aprirà le sue porte per l’evento “Halloween versus Dia de los Muertos”, una vera e propria celebrazione immersiva che metterà a confronto due delle tradizioni più affascinanti e oscure legate al mondo dei defunti.

La serata andrà ben oltre il semplice intrattenimento musicale, trasformando il Raffo Parco Gondar in un imponente teatro a cielo aperto ricco di allestimenti scenografici, postazioni trucco, performer in costume ed esibizioni teatrali itineranti pensate per coinvolgere il pubblico in un’esperienza visiva e sensoriale a 360 gradi.

L’esperienza artistica e concettuale si svilupperà attorno a tre mondi differenti, ciascuno identificato da un palco e da una tematica ben precisa. Il primo tema, Baladas de Las Calaveras, rende omaggio alla vivace tradizione messicana del Dia de los Muertos, unendo la festa e il colore al fascino della simbologia macabra. Tra gli allestimenti curati da Fabbrica del Carnevale e ZeroMeccanico, e le performance di Circo Fhollia e ZeroMeccanico Teatro, prenderanno vita spettacoli e parate come la Parata dei Vivi, l’esibizione de El Mariachi de La Muerte e l’apparizione della Santa Catrina. A colonna sonora di questo viaggio centroamericano si alterneranno i ritmi travolgenti di Dancehall vs Reggaeton, Kawabonga e Yo Soy Reggaeton, preceduti e seguiti dai set di Alex De Salve, DJ Poison e Raffy.

Il secondo tema, Alice in Horrorland, reinterpreta la celebre fiaba in una chiave contorta, cupa e spettrale, curata nei dettagli decorativi da Animagique, Fabbrica del Carnevale e ZeroMeccanico. In questa atmosfera surreale si svolgeranno lo spettacolare The Mad Hatter Show e la sfilata itinerante Playing Card’s Parade. Sul fronte sonoro, la proposta C-TRULLO presenta una serie di infuocate sfide musicali in consolle con le esibizioni di Biggie vs Rocco Murro, Poll vs Hellish e MX2 vs Sick.

Infine, il terzo tema è rappresentato da Hell Circus, un vero e proprio circo infernale allestito da Fabbrica del Carnevale e ZeroMeccanico dove il grottesco incontra la festa. Su questo palcoscenico si succederanno le selezioni musicali di Balla Italia, Caramelo, Francesco Cairo, Riccardo Strafella e The Carnival.

“Halloween vs Día de los Muertos” sarà una celebrazione visionaria e spettacolare, dove l’oscurità e la luce, la paura e la festa, si fonderanno in un’unica notte di pura magia. Indossate il vostro costume più bello e venite a vivere una notte da paura con musica, drink a tema e sorprese da brivido! Al make up ci pensiamo noi!

Biglietti disponibili su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/halloween-vs-dia-de-los-muertos/320948