Meteo del weekend di Halloween nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

Puglia – Sabato. Giornata all’insegna del tempo instabile con molte nuvole sia al mattino che al pomeriggio associate a piogge e acquazzoni sparsi. Ancora fenomeni possibili in serata e nottata specie sui settori settentrionali.

Domenica. Condizioni di tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora possibilità di fenomeni diffusi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni sulle regioni Tirreniche, irregolarmente coperto tra Marche e Abruzzo con qualche piovasco. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo. In serata e nella notte ancora qualche precipitazione sulle regioni Adriatiche con neve in Appennino dai 1400-1600 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino precipitazioni sparse su Molise, Puglia e Sicilia orientale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio precipitazioni in estensione su Basilicata, Calabria e Sardegna, poche variazioni sulle altre regioni. In serata e nella notte nuvolosità in ulteriore aumento su tutti i settori.

Temperature in diminuzione al centro-nord, stazionarie altrove; massime stabili o in lieve calo da nord a sud.

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