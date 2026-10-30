Dall’8 novembre tornano i Concerti con Aperitivo al Teatro Paisiello

LECCE – I Concerti con Aperitivo tornano protagonisti nella programmazione della Camerata Musicale Salentina, storica associazione fondata nel 1970 dal M° Carlo Vitale, che da oltre cinquant’anni porta la grande musica nel cuore del Salento. La rassegna, tra le più amate dal pubblico, si svolgerà al Teatro Paisiello di Lecce con inizio alle ore 11, trasformando la domenica mattina in un momento di arte, emozione e convivialità.

Al termine di ogni concerto, come da tradizione, gli spettatori saranno invitati a trattenersi per un gustoso aperitivo, occasione ideale per commentare la performance e dialogare con gli artisti in un clima informale e accogliente.

Si comincia domenica 8 novembre con “Sapidi baci. Di pietanze e d’amori”, spettacolo di recitazione, canto e musica dedicato al rapporto tra cibo, amore e musica.

Domenica 22 novembre il pianista Antonio Sicuro sarà protagonista di “Schumann e Rachmaninov: visioni, maschere e ombre”, mentre il 24 gennaio 2027 andrà in scena un appassionato Omaggio a Beethoven nel bicentenario della morte con il violinista Gabriele Ceci e il pianista Luigi Ceci.

In occasione di San Valentino, il 14 febbraio, un appuntamento dedicato agli innamorati: “Corde d’amore” vedrà protagonisti Luciano Eleazaro Fuso all’arpa e al pianoforte e Christian Greco al pianoforte, in un percorso musicale costruito attorno alle diverse sfumature del sentimento amoroso. Il 21 febbraio sarà invece dedicato ad Astor Piazzolla con “Piazzolla mon amour”, insiema al violinista Domenico Masiello e al pianista Michele Fazio, che proporranno alcune delle pagine più rappresentative del compositore argentino, tra tango, musica colta e contaminazioni.

A chiudere la rassegna, domenica 18 aprile, sarà il fisarmonicista Oleg Vereshchagin, con un programma che spazia da Bach e Mozart ad Albéniz, offrendo un viaggio attraverso repertori e linguaggi differenti e mettendo in evidenza le molteplici possibilità espressive della fisarmonica.

Oltre alla consueta tariffa ridotta per studenti, docenti e over 65, alla tariffa “Convenzioni” (con FAI Delegazione di Lecce, Banca Popolare Pugliese, Conservatorio di Musica “T. Schipa” di Lecce, Università del Salento, Cral Inps, Pro Loco di Lecce e gli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti, dei Farmacisti e degli Avvocati della Provincia di Lecce) e a quella “Speciale” per under 35, gruppi, disabili e accompagnatori, da quest’anno sarà attiva la promozione “Family 1+2” dove la tariffa è Speciale per gli under 16, mentre usufruiscono della tariffa Convenzione due accompagnatori per bambino!

La campagna abbonamenti è già aperta e anche i biglietti sono in vendita presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Partner della rassegna Banca Popolare Pugliese e Apollonio Vini.