Per Open Kids sabato 31 ottobre Halloween al Castello Carlo V di Lecce

LECCE – Con “Halloween al Castello”, Open Kids celebra, sabato 31 ottobre, la ricorrenza che anticipa la festa di Ognissanti trasformando le antiche sale in Escape Rooms per un pomeriggio fra enigmi e fantasmi del passato.

Sono in programma, per bambini e bambine, famiglie, ragazzi e ragazzi, tre turni orari da un’ora e 15 minuti ciascuna (alle ore 17, 18.30 e 20, già sold-out): dall’Ipogeo fino alla Torre, si seguirà un percorso a tappe tra gli spazi del maniero, dove si incontreranno i fantasmi di alcuni grandi personaggi del passato. Ognuno custodisce un indizio, un enigma o una prova da superare.

Per arrivare alla soluzione serviranno l’intuito dei più piccoli, la logica dei più grandi e, soprattutto, la capacità di giocare insieme per decifrare tutti gli indizi e svelare il segreto del Castello prima che l’ultima clessidra finisca la sua corsa (info: 351 494 1192, mar-dom ore 10-20).

Visitabile fino al 10 gennaio 2027 e allestita nei sotterranei del Castello Carlo V, prosegue la mostra “La materia dei sogni. Mondi e visioni dall’opera di Shakespeare”, un progetto originale interdisciplinare e internazionale, promosso da Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, a cura di Peter Bottazzi e Silvia Rigon, realizzato con la consulenza scientifica di Michael Dobson, direttore dello Shakespeare Institute, in cui teatro, arti visive, installazioni e ricerca storica si intrecciano in un percorso capace di “mettere in scena” l’opera del grande drammaturgo inglese attraverso tecnologie e linguaggi contemporanei in modo accessibile, inclusivo e innovativo.

L’esposizione si sviluppa attraverso sette grandi installazioni, ognuna concepita come una diversa porta d’accesso alla ricchezza dell’opera shakespeariana. Poesia, dialogo, monologo e canto diventano strumenti per restituire la complessità della produzione del drammaturgo in un ambiente multidisciplinare dove le sue parole tornano a risuonare in forme contemporanee.

L’obiettivo del progetto è trasformare la visita in un’esperienza emozionale ed emozionante ma anche didattica e formativa, nella quale rigore scientifico e creatività artistica si incontrano. (Info: https://www.ilcastellodilecce.it/la-materia-dei-sogni/).

Il Castello Carlo V è aperto al pubblico tutti i giorni salvo il lunedì con turni di visite guidate quotidiani alle 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.

Si ricorda che, presentando il ticket d’ingresso dell’Anfiteatro romano di Piazza Sant’Oronzo, si ha diritto all’accesso al tour di visita del Castello Carlo V a 8 euro invece di 10.

Le info complete sulle visite, sulle mostre e sulle attività al Castello Carlo V sono sul sito www.ilcastellodilecce.it e i biglietti sono disponibili nella sezione “Orari e biglietti”. A questo link è possibile trovare tutti i canali sui quali seguire le attività del Castello Carlo V di Lecce: linktr.ee/carlovlecce.

Il progetto di partenariato speciale pubblico-privato “Open Castle” è un’associazione temporanea di imprese composta da The Monuments People SCS ETS, Consorzio Sale della Terra, Cooperativa Socioculturale SCS, che da ottobre 2025 – con il sostegno della Fondazione CON IL SUD e numerosi partner di progetto – affianca il Castello Svevo di Bari- Direzione regionale Musei nazionali Puglia nella gestione del Castello Carlo V.