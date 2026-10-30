Vendola: “Siher? Meloni ha preso a calci l’indipendenza della magistratura”

“La premier Meloni ha colto l’occasione per fare due operazioni: prendere come sempre a calci negli stinchi l’autonomia e l’indipendenza della magistratura e provare a rimettere al centro l’identikit del capro espiatorio. Era troppo bella la faccia di quel ragazzo come causa del problema”. Così a Bari il presidente di Sinistra Italia, Nichi Vendola, ha commentato le parole rivolte dalla premier Meloni alla gip di Milano che ha disposto la scarcerazione di Youssef Siher.

“Non è vietato nella nostra Costituzione – ha aggiunto – avere idee di cambiamento, anche idee radicali. Non ci sono state prove di alcun tipo che dimostrassero agli occhi di un giudice la partecipazione ad atti di sabotaggio o di terrorismo”.

Per Vendola la causa delle manifestazioni del 17 ottobre “hanno a che fare con le periferie, con il disagio. Forse bisognerebbe avere più antenne, non solo mandare la celere in piazza. Bisogna provare ad andare dentro le scuole. La premier conosce la condizione reale nelle nostre scuole? L’unica cosa che funziona è la militarizzazione delle scuole, invece i presidi psicologici non funzionano, l’ascolto del disagio non c’è, manca anche l’educazione affettiva perché hanno paura che i ragazzi possano crescere consapevoli”.