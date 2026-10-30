Estorsioni nel settore nautico, in Cassazione confermate due condanne

SALENTO – Arriva in Cassazione un’inchiesta del 2023 per estorsione con il metodo mafioso nel settore nautico di cui il Corriere Slentino ha seguito in altri articoli l’evolversi della vicenda giudiziaria. La Suprema Corte ha rinviato per uno dei quattro episodi la condanna a carico di Luigi Patera, 59enne di Noha, (difeso dall’avvocato Luigi Greco), a 8 anni, 10 mesi e 6 giorni. L’episodio su cui dovrà pronunciarsi una nuova Corte d’appello è relativo al caso di un’officina di Sannicola. Il fatto, riqualificato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, era improcedibile per difetto di querela e sono state revocate le statuizioni di parti civili.

Nell’ambito della stessa inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza sotto il coordinamento della Dda, è stata confermata la condanna a 1 anno e 2 mesi con pena sospesa per il commercialista Rocco Antonio Conte, di Aradeo (difeso dall’avvocato Americo Barba) e dichiarato inammissibile di Seclì Maurizio Blandini, (avvocato Tiziano Saporito) e la sentenza a 4 anni è divenuta definitiva. Nell’inchiesta erano coinvolti altri due soggetti per i quali è stato disposto il non doversi procedere. Al termine del processo di primo venne eliminata l’aggravante mafiosa. Una delle parti civili era rappresentata dall’avvocato Antonio Savoia.