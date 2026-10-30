Tradita dal nervosismo in auto nascondevano cocaina, hashish e soldi: nei guai un uomo e una donna

SPECCHIA/ALESSANO (Lecce) – Fermata in un controllo stradale alla periferia di Specchia dai carabinieri del Norm di Tricase una coppia viene trovata in possesso in auto di cocaina, hashish, e marijuana oltre a una somma in contanti. Collocati ai domiciliari, dopo l’udienza di convalida la misura per l’uomo viene sostituita con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria mentre la donna torna in libertà. Nei guai – un fatto rimasto in sordina sui siti locali in questi giorni – nel tardo pomeriggio del 26 ottobre erano finiti M.B., un 44enne, di Specchia e A.V., di 43, di Alessano.

I due sono stati fermati a bordo di un’auto. All’atto del controllo, M.B. avrebbe mostrato chiari segni di nervosismo tentando di disfarsi di qualcosa. Così dopo un’accurata perquisizione è saltata la droga: 7,8 grammi di cocaina, 4,65 di marijuana, e 0,69 di marijuana oltre a 285 euro. la cocaina era nascosta in un pacchetto di sigarette sul sedile destro del lato del conducente e sotto il sedile del conducente in una busta arrecante la scritta “Enjoy Freedom; nel portaoggetti del cruscotto un involucro con hashish oltre alla marijuana. Sentito il magistrato di turno, il sostituto procuratore Luigi Mastroniani, la coppia è stata collocata ai domiciliari.

Nella successiva udienza di convalida, l’uomo, difeso dall’avvocato Francesco Martinese l’uomo ha rivendicato la paternità dello stupefacente “scagionando” la donna. Il giudice Luca Scuzzarella, pur convalidando l’arresto, ha sostituto i domiciliari con l’obbligo di presentazione alla pg evidenziando comunque il confezionamento della droga, dei soldi e di un precedente mentre per la donna, assistita dall’avvocato Mirko De Luca, non ha ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari dal momento che è incensurata e la mera presenza a bordo della stessa auto non consente di configurare il reato.