Sabato 31 ottobre The Black Night per la rassegna Ci vuole un fiore – famiglie a teatro

NOVOLI (Lecce) – Fino a domenica 18 aprile prosegue “Ci vuole un fiore – famiglie a teatro”, la rassegna dei Teatri del Nord Salento, progetto di Factory Compagnia Transadriatica in collaborazione con BLABLABLA e Open Castle, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, di Puglia Culture e dei Comuni di Trepuzzi, Campi Salentina, Guagnano, Leverano, Novoli e Brindisi.

Sabato 31 ottobre al Teatro Comunale di Novoli, tornerà “The Black Night”, quarta edizione della speciale notte a teatro per Halloween a cura di Factory Compagnia Transadriatica e BLABLABLA, dedicata a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni. Dalle 18:30, quando il crepuscolo spegne la luce del giorno, il teatro diventerà un regno misterioso, popolato da ombre, sussurri ed emozioni da brivido. Racconti terrificanti, esperienze immersive, laboratori impossibili negli atelier degli stregoni, pozioni e creature fantastiche accompagneranno i partecipanti in un’avventura notturna. Tra una cena mostruosa e sacchi a pelo stesi sotto il soffitto del teatro, la paura si trasformerà in gioco e occasione di condivisione. L’esperienza proseguirà fino alla colazione del mattino successivo, con il ritorno dei genitori previsto entro le 8:30. La quota di partecipazione è di 15 euro, comprensiva di cena e colazione. Massimo 45 partecipanti, prenotazione obbligatoria ai numeri 3207087223, 3290474358 e 3403129308.

LA RASSEGNA

Spettacoli premiati, produzioni originali e performance che sperimentano nuove forme di relazione con il pubblico. Un itinerario culturale diffuso tra territori e generazioni. Un invito a frequentare teatri, biblioteche e luoghi della cultura, condividere il piacere delle storie e riconoscere nello spettacolo dal vivo uno spazio nel quale accogliere le differenze, coltivare domande e immaginare insieme il futuro. Venti proposte tra spettacoli ed esperienze immersive accompagneranno bambine, bambini, ragazze, ragazzi e adulti dal teatro d’attore a quello di figura, dalle marionette alle ombre, dalla danza alla clownerie, passando per la musica, le installazioni interattive e i percorsi sensoriali, il cartellone riunisce alcune delle più interessanti realtà italiane del settore. Non mancheranno anche i laboratori gratuiti curati da BLABLABLA per giocare, sperimentare e prepararsi alla visione.

IL PROGRAMMA DA NOVEMBRE AD APRILE

Sabato 7 novembre alle 17:45, la Biblioteca del Negroamaro e delle Terre dell’Arneo di Guagnano ospiterà “Dàula e il mare” di Principio Attivo Teatro, con Adele Benlahouar e Paola Crisostomo e la regia di Silvia Lodi. Un’esperienza sensoriale dedicata anche ai piccolissimi, dai 2 anni, tra canti della tradizione araba, filastrocche italiane e oggetti che si trasformano, per raccontare il mare come luogo di incontro tra culture. Domenica 22 novembre alle 17:45, al Teatro Carmelo Bene di Campi Salentina, Ippolito Chiarello sarà protagonista di “Mattia e il nonno”, spettacolo di Factory Compagnia Transadriatica tratto dal racconto di Roberto Piumini, con l’adattamento e la regia di Tonio De Nitto. Una passeggiata tra nonno e nipote diventa un percorso attraverso la memoria, gli affetti e il ciclo della vita.

Lunedì 7 dicembre alle 17:45, al Teatro Comunale di Leverano, Teatro Invito presenterà “Nardo il ghepardo alle Zoolimpiadi”, una storia divertente e musicale sulla collaborazione e sulla ricchezza delle differenze, scritta e diretta da Luca Radaelli. Domenica 13 dicembre, al Teatro Comunale di Novoli, arriverà “Soqquadro” del Teatro del Piccione, premiato al FIT di Lugano e menzionato agli Eolo Awards 2025. Un inciampo in una pozzanghera trasporta i protagonisti in un universo fantastico, nel quale le prospettive si capovolgono e ogni incontro offre l’occasione per recuperare lo sguardo curioso dell’infanzia.

Il nuovo anno si aprirà domenica 10 gennaio, al Teatro Comunale di Leverano, con “Ninì e la balena” del Crest di Taranto, diretto da Michelangelo Campanale e Antonella Ruggiero. Ispirato a un fatto realmente accaduto nel Golfo di Taranto nel 1887, lo spettacolo intreccia teatro d’attore, figure e ombre per affrontare il rapporto tra esseri umani e natura, la memoria e la paura di ciò che non si conosce. Sabato 23 gennaio, sempre a Leverano, Bustric condurrà il pubblico nel suo “Circo delle pulci”, tra magia, illusionismo e imprese impossibili di minuscoli artisti invisibili. Sabato 30 gennaio, alla Biblioteca del Negroamaro e delle Terre dell’Arneo di Guagnano, il Teatro Telaio proporrà “Abbracci”, una delicata storia di due panda che imparano a esprimere le proprie emozioni e a comprendere il valore della tenerezza e delle relazioni.

Domenica 7 febbraio, al Teatro Carmelo Bene di Campi Salentina, Factory Compagnia Transadriatica e Stichting Knopen di Amsterdam presenteranno “Shhh! The Touch of Sound”, spettacolo di e con Ilaria Carlucci e Manuela Tessi, con la consulenza artistica di Tonio De Nitto e il sostegno dell’Ambasciata e del Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi in Italia. Un’esperienza sensoriale dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni, nella quale danza, movimento, suoni e voce dal vivo si intrecciano per esplorare il rapporto tra musica e corpo. Le due performer accompagnano i piccoli spettatori in un universo di ritmi, gesti e suggestioni, invitandoli a sentire la danza e vedere la musica. Sabato 20 febbraio, all’Auditorium Zona Santi di Trepuzzi, il Teatro Telaio proporrà “Arcipelago”, installazione interattiva vincitrice dell’Eolo Award 2023, nella quale i bambini dai 7 ai 12 anni potranno esplorare un paesaggio di piccole isole luminose, costruendo un personale itinerario emozionale. Domenica 28 febbraio, al Teatro Carmelo Bene di Campi Salentina, Principio Attivo Teatro e La luna nel letto presenteranno “La fabbrica del tempo”, con Dario Cadei e Giuseppe Semeraro e la regia di Michelangelo Campanale. Ispirandosi al cinema muto, due clown si confronteranno con il lavoro, il desiderio di libertà e la ricerca della felicità.

Il programma di marzo si aprirà sabato 6, alla Biblioteca del Negroamaro e delle Terre dell’Arneo di Guagnano, con “Luna e Zenzero” del Teatro Pirata di Jesi, un’avventura tra marionette, ombre e teatro d’attore che racconta il coraggio di uscire dalle proprie abitudini e andare incontro agli altri. Domenica 7 marzo, alle 16:00 e alle 18:00 al Teatro Carmelo Bene di Campi Salentina, la compagnia Petra, insieme alla Compagnia Teatrale L’Albero e all’Orchestra Senzaspine, proporrà “Onde”, originale esperienza musicale ispirata all’albo illustrato L’onda di Suzy Lee. Sabato 13 e domenica 14 marzo, al Castello Carlo V di Lecce, tornerà “Shhh! The Touch of Sound” di Factory e Stichting Knopen, già in scena a febbraio a Campi Salentina. Domenica 14 marzo, al Teatro Carmelo Bene di Campi Salentina, sarà la volta di “Anima blu” di Tam Teatromusica, spettacolo pluripremiato dedicato a Marc Chagall, che fonde corpi, immagini pittoriche, videoproiezioni e musiche in un mondo sospeso tra realtà e sogno.

Ad aprile, domenica 4, il Teatro Comunale di Novoli ospiterà “Cuor di coniglio” di Sosta Palmizi e della compagnia Dimitri/Canessa, una fiaba contemporanea che intreccia teatro fisico, danza e clownerie per affrontare il tema della fragilità e dell’accettazione di sé. Sabato 17 e domenica 18 aprile, alle 16:30 e alle 18:00, il Castello Carlo V di Lecce accoglierà “Hamelin” di Factory Compagnia Transadriatica, con Fabio Tinella e la regia di Tonio De Nitto, vincitore del Premio Eolo 2023 come miglior spettacolo per le nuove generazioni. Una rilettura della misteriosa leggenda del Pifferaio magico, tra teatro d’attore, burattini e clownerie, che coinvolge adulti e bambini in una riflessione sul rapporto tra realtà e finzione e sul ruolo dell’arte. Domenica 18 aprile, al Teatro Comunale di Leverano, Fontemaggiore presenterà “La regina delle rane non può bagnarsi i piedi”, tratto dall’albo illustrato di Davide Calì e Marco Somà, con la regia di Michelangelo Campanale. Una fiaba ironica nella quale una corona caduta dal cielo sconvolge la tranquillità di uno stagno, interrogando il pubblico sul potere, sulle regole e sulla libertà.

BIGLIETTI E INFORMAZIONI

Per gli spettacoli della rassegna il biglietto intero costa 8 euro, mentre il ridotto è di 6 euro, riservato agli under 18 e ai residenti nei comuni di Novoli, Campi Salentina, Trepuzzi, Guagnano e Leverano. I biglietti sono acquistabili anche online attraverso il circuito Vivaticket. È inoltre disponibile la Flower Card, che consente di assistere a cinque spettacoli al costo di 35 euro (intero) o 25 euro (ridotto), da richiedere al botteghino. Sono previste condizioni specifiche per alcuni appuntamenti, tra cui gli eventi gratuiti e le esperienze speciali.