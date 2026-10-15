Decaro: “Appello ai parlamentari pugliesi, fermiamo l’autonomia”

“Faccio un appello ai parlamentari pugliesi di tutti gli schieramenti politici, fermiamo questa autonomia differenziata”. Lo dice in un video pubblicato sui social il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, ricordando che “ieri sera il Consiglio dei Ministri ha firmato le intese con quattro regioni del nord”.

“La Puglia farà certamente ricorso alla Corte Costituzionale, lo avevamo detto e lo faremo – ribadisce Decaro – perché non intendiamo far pagare ai nostri concittadini una cambiale elettorale tutta interna alla maggioranza”.

“Queste intese sono uno scippo ai diritti dei cittadini delle regioni più fragili. Io intendo difendere i pugliesi – dice ancora – e mi auguro di trovare accanto a me in questa battaglia tutti i parlamentari pugliesi di tutti i partiti politici”.

“Siamo di fronte – conclude il governatore pugliese – a una prova di grande egoismo da parte di questo governo” e “io chiedo a tutti i nostri rappresentanti di fare una battaglia insieme, senza bandiere di partito, solo in favore dei pugliesi”.