Villa Convento, la posta riaprirà: dopo l’allarme di Rotundo, arrivano le rassicurazioni del vicesindaco. Lunedì partono i lavori

LECCE – Dopo l’allarme lanciato dal consigliere comunale del Pd Antonio Rotundo, arrivano le rassicurazioni del vicesindaco Roberto Giordano Anguilla: l’ufficio postale di Villa Convento tornerà a disposizione dei cittadini. La novità è che lunedì 19 ottobre partiranno i lavori di adeguamento della nuova sede, con l’obiettivo di completarli entro la fine di dicembre. Una svolta attesa da un anno, dopo l’assalto al Postamat di viale Pavarotti che aveva provocato la chiusura dell’ufficio. “Non abbiamo mai interrotto il dialogo con Poste Italiane. In tutti questi mesi abbiamo continuato a seguire la situazione per arrivare a una soluzione concreta e restituire alla comunità un servizio indispensabile”, sottolinea il vicesindaco, che annuncia l’esito positivo delle interlocuzioni con la società.

“Poste Italiane ci ha comunicato di aver finalmente individuato, dopo diverse difficoltà, un immobile in affitto idoneo a ospitare l’ufficio, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza. I lavori cominceranno lunedì e dovrebbero terminare entro dicembre”, spiega Giordano Anguilla, precisando che i ritardi sono stati determinati anche dalle procedure tecniche e amministrative necessarie per l’assegnazione degli interventi.

La notizia arriva dopo la denuncia di Rotundo, che aveva definito eccessiva l’attesa di dodici mesi, evidenziando i disagi subiti soprattutto da anziani e persone con disabilità, costretti a raggiungere Lecce o altri centri per effettuare le operazioni postali. Adesso, però, c’è un calendario preciso. “Comprendiamo le difficoltà dei residenti e vogliamo rassicurarli: continueremo a seguire la vicenda fino al ripristino del servizio”, ribadisce il vicesindaco. La conclusione del cantiere è prevista entro dicembre, mentre la data effettiva della riapertura dovrà essere comunicata da Poste Italiane. Per Villa Convento, dopo un anno di attesa, la soluzione appare finalmente più vicina.