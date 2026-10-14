Imputato per una sparatoria, 42enne incassa condanna a 6 anni per maltrattamenti e stalking sulla ex

GALLIPOLI (Lecce) – La sera del 1°gennaio si presentò in casa della ex moglie sparando contro un vicino intervenuto a difesa della donna e venne arrestato. Per questa vicenda ha scelto di essere giudicato in abbreviato. Processo fissato per marzo. Nel frattempo, un altro processo per un 42enne di Gallipoli si è definito con una condanna a 6 anni di reclusione sulla scorta di un’ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti e stalking ai danni della donna che gli venne notificata in carcere il 26 gennaio scorso.

Violenze che, hanno ricostruito le indagini condotte dai carabinieri, sarebbero iniziate nel 2015 e protrattesi fino ai mesi scorsi. L’uomo avrebbe sottoposto la compagna a un regime di vita caratterizzato da violenza fisica e morale, minacce, umiliazioni e controllo, anche alla presenza dei figli minorenni, esponendo i minori a ripetute scene di violenza e sopraffazione nei confronti della madre, condotte queste che hanno determinato nella persona offesa un perdurante stato di prostrazione e assoggettamento e paura, tale da rendere la convivenza intollerabile e costringerla a interrompere definitivamente il rapporto dopo che lui le aveva imposto di lasciare l’abitazione di Gallipoli.

Di sovente la offendeva e umiliava con espressioni del tipo: “Sei una deficiente . . . sei una ignorante . .. sei stupida … “, svilendone la dignità personale e la capacità decisionale, anche in ambito familiare e genitoriale; la minacciava ripetutamente con frasi intimidatorie del tipo: “Devi fare quello che ti dico io altrimenti finirai male … farò del male a te e alla tua famiglia … “, inducendola a vivere in uno stato di continua soggezione; la aggrediva fisicamente in più occasioni, percuotendola, strattonandola e afferrandola con forza, anche per futili motivi e senza alcuna giustificazione; reiterava nel tempo tali condotte vessatorie mediante urla, intimidazioni e aggressioni, spesso in orari serali e notturni, rendendo la convivenza fonte costante di sofferenza fisica e psicologica.

Nell’estate 2024, dopo averla fatta salire sulla propria autovettura e condotta in una zona di campagna, la obbligava a scendere dal veicolo, a mettersi in ginocchio e, impugnando una pistola, gliela puntava contro la testa, proferendo frasi del tipo “. .. oggi potrebbe essere il tuo ultimo giorno … se non fai quello che ti dico non vedrai più i tuoi figli … “, costringendola, per il timore di essere uccisa e di perdere i figli, ad assecondare le sue richieste; la sottoponeva a comportamenti mortificanti e degradanti all’interno della vita familiare, tra cui l’obbligo di mangiare separatamente, seduta ad un tavolo diverso, mentre egli pranzava insieme ai figli, isolandola e umiliandola nel contesto domestico; esercitava un controllo costante e oppressivo sulla convivente, imponendole le proprie decisioni in ambito familiare ed economico, pretendendo la consegna del denaro e delle carte di pagamento, nonché impedendole ogni forma di autonomia gestionale.

Il 27 febbraio 2025, nel corso dell’ennesima discussione per questioni economiche legate al pagamento delle utenze domestiche con il denaro della donna, che lui voleva impedire allo scopo di usare quelle somme per fini personali, mentre la convivente stava preparando i figli per la scuola l’afferrava con forza alle braccia e la spingeva contro una porta per poi sottrarle il telefono cellulare; nella medesima occasione, dopo averle impedito di portare con sé i figli, la cacciava di casa, costringendola ad allontanarsi dall’abitazione familiare e a chiedere ospitalità presso la residenza dei genitori in Nardò, dove si rifugiava anche per tutelarsi da ulteriori vessazioni.

L’uomo finì anche anche per stalking in carcere perché, con atteggiamento vessatorio, possessivo e controllante, mediante condotte reiterate che metteva in atto già nel corso della coabitazione, a partire almeno dal 27 febbraio 2025 ovvero dopo la cessazione della convivenza con l’allontanamento della donna, assistita dall’avvocata Fernanda Minerba, dalla casa familiare di Gallipoli, che egli stesso le aveva imposto, poneva condotte reiterate di minaccia, molestia, appostamento e pedinamento, che le avrebbero cagionato un perdurante e grave stato di ansia e di paura, nonché a costringerla a modificare le proprie abitudini di vita; inoltre e più in particolare: la contattava insistentemente mediante telefonate reiterate e moleste, anche sull’utenza fissa dell’abitazione dei genitori a Nardò, dove aveva chiesto ospitalità, proferendo frasi denigratorie e minacciose, pretendendo che lei tornasse a vivere con lui e intimandole di non rivolgersi a legali o familiari.

Effettuava ripetuti appostamenti e pedinamenti nei pressi dell’abitazione della persona offesa a Nardò, nonché nei luoghi da lei frequentati, inducendola a non uscire mai da sola e a farsi accompagnare stabilmente da altre persone, l’8 aprile 2025, la raggiungeva mentre si trovava a bordo della propria autovettura nei pressi di un gommista in Nardò, colpiva con forza i vetri del veicolo e la minacciava verbalmente affermando “ti avrei potuto fare fuori in qualsiasi momento”, per poi inseguirla con una Fiat Panda nera a noleggio, come accertato dalle riprese di videosorveglianza e dai successivi riscontri investigativi; reiterava nel tempo tali condotte persecutorie mediante inseguimenti, anche a bordo di motociclo, spesso portando con sé il figlio, aumentando lo stato di paura della persona offesa e dell’altro figlio minore, il quale manifestava turbamento e timore.

Il 17 agosto 2025, si appostava nei pressi dell’abitazione della ex convivente e la seguiva successivamente presso un supermercato in Nardò, dove, alla presenza dei figli minori, colpiva con forza i vetri dell’autovettura della donna e la minacciava verbalmente con frasi del tipo ” … puoi chiamare chi vuoi, chi cristo vuoi, ma io non ho paura di nessuno … “, generando un ulteriore aggravamento dello stato d’ansia e paura; il 19 agosto 2025, in sella alla propria moto, raggiunta la ex convivente mentre si trovava a bordo della sua autovettura e aggrappatosi alla portiera, la minacciava di morte ripetendole gravi espressioni intimidatorie dal tenore ” … Ti faccio fuori … faccio fuori tuo fratello e la tua amica che hai di fianco … “.

Proseguiva in tali comportamenti anche nei giorni successivi, presentandosi nei pressi dell’abitazione della donna e di persone a lei vicine, rivolgendo minacce anche a terzi e costringendo la donna ad allontanarsi più volte dalla propria abitazione per timore di essere aggredita. Infine, il 1° gennaio 2026, l’episodio più grave quando avrebbe inseguito la ex convivente sino all’abitazione di un’amica.

Qui, come si ricorderà, sceso dalla motocicletta, avrebbe estratto una pistola e la puntava contro la persona offesa, per poi esplodere più colpi di arma da fuoco, uno dei quali alla gamba del marito della donna, il quale, udendo le grida di aiuto provenire dalla strada era sceso dalla propria abitazione per dissuadere il prevenuto e mettere in salvo la donna.