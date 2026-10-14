Capone: “Sia una Europa dei territori, non dei tagli”

“Oggi a Bruxelles, ho partecipato alla conferenza stampa a margine dei lavori del Comitato europeo delle Regioni, in cui presidenti, tra i quali Antonio Decaro, e gli eurodeputati hanno detto un no chiaro alla proposta di bilancio Ue 2028-34.” Lo dichiara la consigliera del Pd Loredana Capone.

“Perché tagliare la coesione significa togliere ai territori gli strumenti per ridurre i divari. Per la Puglia e per il Mezzogiorno vuol dire meno opportunità, meno servizi, meno futuro. Accade che mentre le risorse per le Regioni diminuiscono, i fondi per la difesa quintuplicano.

Chiediamo: una politica di coesione con una dotazione stabile e protetta; un fondo per la competitività che non allarghi i divari; una politica agricola europea autonoma; una riserva per le catastrofi naturali di almeno 4 miliardi l’anno; una clausola di sussidiarietà, perché i piani nazionali non possano ignorare le competenze delle Regioni.

Le Regioni e le città non sono un dettaglio da cancellare: sono il luogo in cui i fondi europei diventano scuole, ospedali, imprese, lavoro. Chi li gestisce ogni giorno deve avere voce.

Un Paese che divide i diritti al suo interno è più debole anche in Europa. Per questo l’autonomia differenziata senza Lep, mentre le Regioni vengono escluse dalla gestione dei fondi europei, è un errore che il Sud non può permettersi.

Ringrazio il presidente Antonio Decaro, che ha firmato il documento per la Puglia, e tutti i colleghi che hanno fatto fronte comune.

Su questo ci siamo, in Puglia come in Europa”.