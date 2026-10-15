Ricetta del giorno: Torta di mele

Ingredienti per 4 persone:
5 mele
3 uova
80 gr di burro
300 gr di farina
250 gr di zucchero
1 bicchiere di latte
2 limoni biologici
1 bustina di lievito per dolci
1 bustina di vanillina
Procedimento
Spremere i limoni;
Sbucciare e affettare le mele;
Metterle in una coppa con il succo dei limoni e deporle in frigo;
Montare a neve gli albumi delle uova;
A parte, sbattere i tuorli con lo zucchero;
Sciogliere il burro a bagnomaria e aggiungerlo alle uova;
Montare con la frusta elettrica;
Aggiungere il latte e mescolare;
Unire la farina, il lievito, la vanillina e la scorza di un limone grattugiata;
Incorporare gli albumi montati a neve e le mele;
Amalgamare con cura;
Versare il composto in una teglia imburrata e infarinata;
Decorare con alcune fette di mele e alcune noci di burro;
Cuocere in forno preriscaldato a 180° per 40 minuti.
Claudia Forcignanò
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