Claudio Martella picchiato nello scantinato di casa, si cerca l’auto degli aggressori

SALVE – Alti, snelli, col cappuccio della felpa a coprire il volto, ai piedi scarpe da ginnastica, probabilmente giovani. È questo l’identikit che ha fornito ai carabinieri Claudio Martella, il consigliere di opposizione al Comune di Salve, vittima lunedì mattina di un’aggressione nello scantinato di casa mentre era in procinto di andare al lavoro.

Agli inquirenti che lo hanno nuovamente ascoltato ieri mattina, il politico salentino, ex sindaco di Salve, ha descritto ciò che è riuscito a vedere dei suoi aggressori che gli hanno teso un agguato colpendolo ripetutamente con pugni alla testa.

I due sono stati ripresi da alcune telecamere di sicurezza posizionate nella zona mentre arrivano a piedi alle 6.25 di lunedì, scendono nel vano garage e pochi minuti dopo scappano salendo a bordo di un’Alfa 159 di colore scuro con i vetri oscurati. Un elemento su cui si stanno concentrando le indagini, che ipotizzano alla base del gesto l’attività politica della vittima, impegnata nella difesa e trasparenza delle norme di utilizzo delle concessioni demaniali sul litorale.

Intanto per venerdì 16 ottobre è stata organizzata in piazza Concordia una doppia manifestazione di solidarietà da parte del gruppo consiliare di opposizione ‘Salve Futura’ di cui fa parte Martella e del Pd.