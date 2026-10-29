Di Francesco, la sua opinione sul rigore mancato e l’analisi della gara col Frosinone

FROSINONE- Il rigore al centro delle polemiche nel dopo partita di Eusebio Di Francesco. L’allenatore del Lecce non nasconde il proprio disappunto per l’episodio che, a suo giudizio, ha indirizzato la gara: “Al di là del risultato, legittimo, quest’episodio ha portato in direzione loro la partita. Io non capisco più quando è rigore. Per me questo non è rigore: tocco leggero, palla, tutto. Quanti contatti ci sono così? Ci è capitato anche a noi, quest’episodio dà fastidio, ma vorrei capire di più quando è rigore e quando non lo è”.

Il tecnico giallorosso riconosce i meriti degli avversari, ma non nasconde le perplessità per un risultato troppo pesante rispetto a quanto visto in campo: “Siamo partiti bene ma su palla lunga hanno avuto ragione loro. Abbiamo perso tanti duelli e la direzione è stata loro. Abbiamo fatto bene solo nell’impatto. Sapevamo che loro attaccavano con tanti uomini, ma siamo stati ingenui e in ritardo come sul primo gol. Tanti dettagli da parte loro per merito e nostro demerito. Loro non hanno rubato niente, ma il risultato così rotondo non so fino a quanto è giusto”.

Di Francesco analizza anche le difficoltà incontrate dalla squadra, tra scelte sbagliate e situazioni offensive non sfruttate: “Il Lecce poteva sbloccarla, abbiamo avuto una situazione con Monteiro e in altre potevamo scegliere meglio. Spesso questa cosa ci contraddistingue, dobbiamo migliorare”.

Infine, il riferimento alle condizioni non ottimali di diversi elementi della rosa e alle assenze che hanno condizionato le scelte: “Al di là delle assenze pesanti, ci sono giocatori che non si sono allenati in tre giorni. Tiago Gabriel aveva difficoltà a scendere in campo, N’Dri ha giocato con un’infiltrazione, Fatah non si è allenato per due giorni. Per il resto tante piccole cose che non voglio però dare come giustifica”.