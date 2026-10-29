Operazione antidroga Melissano, Riesame annulla ordinaza a carico di Biagio Manni

MELISSANO (Lecce) – Il tribunale del riesame annulla l’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Biagio Manni, il 58enne di Melissano arrestato nell’ultimo blitz antidroga e antimafia che ha consentito di smantellare un presunto sodalizio attivo nel basso Salento. Secondo l’accusa, Manni avrebbe acquistato sistematicamente sostanza stupefacente dalla presunta associazione e di trattenere per sé una parte dei guadagni.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Giorgio Caroli, ha contestato l’impostazione accusatoria: gli acquisti erano destinati per uso personale e i soldi non rappresentavano il cosiddetto punto ma una sorta di ricompensa che il gruppo aveva deciso di dare a Manni per non creare problemi all’attività estorsiva avviata in paese e non attirare l’attenzione delle forze dell’ordine.

E Manni non poteva essere ritenuto elemento dell’associazione perché la stessa lo percepiva come un rischio esterno da neutralizzare versandogli questi soldi. Da qui la decisione del riesame di annullare l’ordinanza. Manni, in ogni caso, rimane dietro le sbarre per la vicenda delle estorsioni ai danni del sindaco (sentenza a 5 anni di reclusione, nel frattempo, divenuta definitiva).