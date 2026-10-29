Le pagelle dei salentini in Frosinone – Lecce: difesa da incubo, prima gol per Monteiro

Falcone 6,5, Il voto più strano per un portiere che prende 5 gol. Eppure basta immaginare se Falcone non si fosse superato a più riprese
Siebert 5, l’impegno non può bastare di fronte al limite tecnico di avere di fronte un avversario nella sua migliore forma
Tiago Gabriel 6, anche lui contiene il fiume in piena che è il Frosinone e fa ciò che può
Gallo 6, una buona partita per lui che nel primo tempo crea anche opportunità per l’attacco
Veiga 5, non è stato facile fronteggiare gli esterni che si muovono con rapidità ed intelligenza
Maleh 5, sembra dinamico, in realtà è statico per questo match
Ndaba, 5,5, si adatta sempre e si mette a disposizione
Ngom 5, molto spesso si creano dei buchi a centrocampo e lui non fa fronte più di tanto
Gandelman 6, per il Lecce sarà fondamentale recuperalo, nella prima frazione apre spazi essenziali. Atterrato in area avrebbe meritato il rigore
Monteiro 6,5, primo gol per lui e prestazione importante in un match segnato
Esteban 5, viene ingabbiato dalla difesa del Frosinone che se lo porta a spasso. Non in giornata
Fatah 6, si avvicina al gol e si rende pericoloso per la sua porzione di partita
N’dry 6, poteva essere utile anche per più tempo, entra troppo tardi
Kaba sv
Gorter 6,5, un voto di incoraggiamento per un ragazzo che dovrebbe essere schierato più spesso, per lui un assist oggi e una buona prova
Stulic 5, non incide come quasi sempre accade
- SportDi Francesco, la sua opinione sul rigore mancato e l’analisi della gara col Frosinone
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