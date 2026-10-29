Botte alla moglie anche quando era in gravidanza e poi finita in ospedale: 44enne condannato a 4 anni

MATINO (Lecce) – Avrebbe maltrattato la moglie con ripetute offese e atti di violenza fisica: in più occasioni, l’avrebbe picchiata con calci e pugni e afferrandola con forza per i capelli anche nei periodi in cui la donna era in dolce attesa. Episodi, talvolta, accaduti alla presenza dei figli minori della coppia e degli stessi genitori dell’imputato.

In un’altra occasione, le avrebbe tappato la bocca con una mano chiudendole con l’altra le narici e cercando di soffocarla. Ancora: l’avrebbe colpiva violentemente alla testa mentre la moglie beveva un bicchiere d’ acqua, procurandole una ferita sulla gengiva; da ultimo – il 29 settembre 2020 – mentre la coniuge si trovava in bagno, avrebbe fatto irruzione nella stanza schiaffeggiandola e costringendola a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Casarano. in tal modo la donna avrebbe vissuto in un clima di perenne paura e di tensione.

Per il marito violento, un 47enne di Matino, i giudici in composizione collegiale (Presidente Annalisa De Benedictis) hanno emesso una condanna a 4 anni di reclusione con l’accusa di maltrattamenti in cui è stato assorbito quello di percosse, così riqualificata l’altro reato di lesioni aggravate. I giudici hanno anche interdetto l’imputato dai pubblici uffici sempre per la stessa durata. L’imputato dovrà risarcire la donna, parte civile con l’avvocato Salvatore Bruno, in via equitativa con 5.000 euro. Novanta giorni per il deposito delle motivazioni. Subito dopo l’avvocato difensore Luigi Provenzano potrà presentare ricorso in Appello.