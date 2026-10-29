Squinzano Calcio 1913 – Bitonto Calcio, divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bari

Con decreto prefettizio adottato in data odierna, questa Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza ha ritenuto di condividere la proposta avanzata dal Questore di Lecce con riferimento alle particolari modalità organizzative da adottare in occasione dell’incontro calcistico “Squinzano Calcio 1913 – Bitonto Calcio”, in programma domenica 1 novembre p.v. presso lo stadio comunale di Squinzano, connotato da alto rischio per quanto concerne l’ordine pubblico in considerazione della violenta rivalità della tifoseria bitontina, resasi protagonista, nelle scorse stagioni calcistiche, di plurimi disordini ed episodi violenti in diversi impianti sportivi della provincia di Lecce.

Ritenuta, pertanto, la necessità e l’urgenza di adottare le necessarie misure finalizzate ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché di garantire il regolare e corretto svolgimento della manifestazione sportiva de qua, il Prefetto di Lecce Natalino Manno, con apposito provvedimento adottato in data odierna, ha disposto, per l’incontro di calcio suddetto, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bari.