Frosinone scatenato, Lecce travolto 5 a 1. Ai giallorossi manca un rigore, ai ciociari lo regala l’arbitro

Trasferta infrasettimanale per i giallorossi che vanno a fare una visita al Frosinone di Alvini, squadra vivace, rivelazione, sin qui, per la massima serie. Tante le assenze in casa Leccee Di Francesco mescola le carte per sorprendere l’avversario. Frosinone col 4-2-3-1 ed in campo Palmisani; Oyono A., Calvani, Monterisi, Terzic; Calò, Cichella; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo.

Lecce con una diversa inpostazione col 3-5-2 e sulla scacchiera Falcone; Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Veiga, Maleh, Ngom, Gandelman, Gallo; Monteiro, Esteban.

I primi minuti sono di marca frusinate, la difesa di Di Francesco deve mantenere la concentrazione alta per non soccombere. Dopo il quarto d’ora il Lecce prova a rispondere in ripartenza: Esteban conclude debolmente e Monteiro sfiora il vantaggio con un bel tiro a giro, Palmisani si rifugia in corner. Al minuto venticinque il Frosinone sigla la prima marcatura: azione ben sviluppata dalla destra, assist per Cocchella che fredda Falcone con un tiro che si infila all’angolino basso, alle spalle di un incolpevole Falcone, 1-0. I salentini reagiscono ed Esteban fa fatica negli ultimi metri: si evidenzia Gandelman che aiuta la fase offensiva. I padroni di casa mettono in atto un gioco spettacolare e alla mezz’ora innescano una ripartenza micidiale che porta Kvernadze al tiro, Falcone fa un miracolo. Allo scadere due episodi dubbi: Gandelman trattenuto nell’area laziale si vede negare un rigore, sull’altro versante Kvernadze si procura un rigore letteralmente inventato nell’area leccese, Calo’ dal dischetto batte Falcone, 2-0. Episodi assolutamente assurdi che sfavoriscono i giallorossi. Si chiude la prima frazione con un passivo pesante ai danni del Lecce.

Si riprende con un cambio nel Lecce, fuori Ndaba e dentro Fatah per avere maggior dinamismo. Gandelman apre spazi essenziali per il Lecce, ma quando Maleh si porta al tiro, la palla finisce in curva. Minuto cinquanta ed il Lecce inizia a martellare seriamente, Fatah impegna con una conclusione insidiosa l’estremo difensore del Frosinone. Ghedjemis sfiora il gol ed anche Oyono: Falcone si oppone alla grande. Il terzo gol arriva con un duetto di Kvernadze e Raimondo, quest’ultimo di giustezza fa il 3-0.

Poco prima del gol Di Francesco aveva effettuato una girandola di cambi, Stulic, Gorter e N’Dry per Maleh, Gandelman ed Esteban. Cambia anche Alvini con la sostituzione di Raimondo e Ghedjemis per Fini e Berlingea. Dilaga il Frosinone con il nuovo entrato Birlingea, azione sul filo del fuorigioco e 4-0. C’è spazio, per i padroni di casa, per El Azzouzi al posto di Calò, fuori anche Schmid per Hasa. Reazione di orgoglio del Lecce: Monteiro su suggerimento di un buon Gorter mette a segno il 4-1, primo gol in campionato ed interessante tiro a giro. Di Francesco schiera Kaba per Monteiro. La gara si avvia alla conclusione con quattro minuti di extra time: una vera agonia per il Lecce che ha dovuto patire un avversario molto forte ed un arbitraggio assurdo che ha penalizzato i giallorossi nel primo tempo. Frosinone insaziabile, Birlingea si infila tra le linee immobili del Lecce e fa 5-1. Il Lecce, per domenica, attende tra le mura amiche al Via del Mare il Genoa.