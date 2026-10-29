Telefonini in carcere per contattare moglie, conviventi, figlia e genitori: otto indagati

LECCE – Telefonini in carcere per contattare familiari direttamente dalle celle di borgo San Nicola. Otto detenuti sono stati raggiunti da un avviso di chiusa inchiesta con l’accusa di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Nei guai, così come messo nero su bianco dalla pm Roberta Di Filippo, sono finiti S.B., 35enne di Melissano; G.T., 51enne di Lecce; A.A., 53enne di origini albanesi; G.G., 41enne originario di Bitonto; N.G., 37enne di Squinzano; A.M., 36enne di Parabita; A,M., 38, di Casarano; G.C., 42enne di Taranto.
I sequestri risalgono al 12 marzo scorso. C’è chi contattava la moglie, la convivente, la figlia, i genitori o il fratello, come hanno accertato le indagini. Per questo tipo di reato le pene oscillano da un minimo di 1 anno a un massimo di 4 anni. Chiuse le indagini, gli indagati, difesi, tra gli alti, dagli avvocati Raffaele Benfatto, Giovanni Valentini ed Enzo Carbone, potranno depositare memorie difensive o chiedere di essere interrogati prima che la pm formalizzi la richiesta di rinvio a giudizio.
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