Sesso a pagamento con due ragazze minorenni in un hotel: condannato un avvocato

LECCE – Si chiude con una condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione (a fronte di una richiesta di 2 anni) il processo a carico dell’avvocato Leccese Stefano Chiriatti, di 58 anni, al termine del giudizio con rito abbreviato per un rapporto sessuale con due ragazze all’epoca minorenni in un hotel di Bari.

Il nome del professionista rientrava in un’indagine più ampia e che, a maggio 2023, culmino nell’arresto di otto persone accusate di aver imbastito -. Tra il 2021 e il 2022 – un giro di prostituzione di quattro ragazze minorenni di Bari e provincia. La difesa, rappresentata dagli avvocati Francesco Vergine e Luigi Covella, ha sempre sostenuto che il professionista non sapesse che le ragazze fossero minorenni.

Subito dopo l’emissione di un giudizio immediato, Chiriatti aveva avanzato richiesta di essere processato in abbreviato.