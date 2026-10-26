Presunte irregolarità in una consulenza in una causa civile: archiviata indagine su avvocati e grafologi

SALENTO – Si conclude con l’archiviazione prima e con provvedimento di rigetto, nonché a una pesante condanna alle spese, il procedimento per falsa perizia, frode processuale, violenza privata e lesioni, che vedeva coinvolti anche vari professionisti: avvocati e grafologi.

Il procedimento penale traeva origine dalla denuncia-querela presentata dalla persona offesa, con cui lo stesso contestava la produzione di una scrittura privata, da parte di una stretta parente, nell’ambito di un processo civile riguardante beni ereditari. Il querelante disconosceva la firma a lui attribuita in calce al documento, allegando un parere tecnico di parte redatto. Con integrazione dell’atto di denuncia-querela, L.E. lamentava una serie di presunte irregolarità nello svolgimento della consulenza grafologica disposta nel procedimento civile.

Con una successiva integrazione, il querelante denunciava la compilazione di ulteriori documenti ritenuti falsi e la condotta penalmente rilevante, anche in concorso, sia del proprio avvocato che di quello di controparte, nonché del proprio consulente e di un altro consulente, cui veniva contestata la redazione di una falsa perizia grafologica. Sulla scorta di alcune memorie difensive la pm Simona Rizzo aveva avanzato richiesta di archiviazione.

Ebbene, il gip Francesco Valente, in via preliminare, faceva proprie le difese degli indagati dichiarando inammissibile l’opposizione svolta con riferimento al reato di frode processuale per carenza di legittimazione dell’opponente: il soggetto che ha presentato denuncia per tale reato non riveste la qualità di persona offesa, potendo al più qualificarsi come persona danneggiata, con la conseguenza che non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. Inammissibili, secondo la valutazione del gip, di conseguenza, anche le relative richieste istruttorie di parte privata in relazione a tale ipotesi di reato.

Considerazioni della stessa natura sono state poste alla base della dichiarazione di inammissibilità per il reato di falsa perizia, essendo anche questa una fattispecie incriminatrice lesiva dell’interesse della collettività al corretto funzionamento dell’attività giudiziaria ed anche in tal caso, il privato che assume di aver subito un pregiudizio non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.

Peraltro, il gip, a conferma della decisione assunta, ha rammentato l’orientamento costante della Corte di Cassazione secondo cui nell’ambito di accertamenti di natura valutativa, la presenza di pareri tecnici difformi o l’adesione del giudice a una valutazione diversa da quella prospettata dal consulente d’ufficio sono indici della oggettiva controvertibilità dell’oggetto dell’accertamento, salvo che non emerga la prova della consapevole ed intenzionale infedeltà della perizia. In altri termini, la semplice divergenza tra le conclusioni della CTU e quelle del consulente di parte non è sufficiente a dimostrare la sussistenza del reato di falsa perizia.

Per quanto riguarda invece i reati di violenza privata e lesioni pure oggetto di denuncia e di successiva richiesta di archiviazione, attribuiti però soltanto al consulente di parte del denunciante ed alla moglie di quest’ultimo, il gip Valente ha ritenuto che il compendio probatorio acquisito non consentisse di superare la soglia richiesta per ritenere ragionevolmente pronosticabile una condanna in sede dibattimentale.

Per tali motivi è stata disposta l’archiviazione del procedimento. Le persone offese hanno così ritenuto di proporre reclamo all’archiviazione, richiesta rigettata, come detto anche con una sensibile condanna alle spese. Gli indagati erano difesi dagli avvocati Gianfrancesco Palmieri, Riccardo Rodelli, Francesco Zompì.