Droga nel borsello e in casa, un 18enne finisce agli arresti domiciliari

Castrignano de’ Greci (Lecce) – Ha tentato di liberarsi del borsello contenente droga alla vista dei carabinieri, ma il gesto non è sfuggito ai militari. E alla fine è finito nei guai. Si tratta di un 18enne, arrestato a Castrignano de’ Greci con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo il controllo in strada, i carabinieri hanno perquisito anche la sua abitazione, trovando altra droga.

L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri in località Pozzelle, durante un servizio di controllo del territorio condotto dalla Sezione Radiomobile della Compagnia di Maglie.

I militari hanno notato un gruppo di ragazzi e hanno deciso di procedere ai controlli dopo aver osservato il comportamento sospetto di uno di loro. Il giovane avrebbe lasciato cadere a terra il borsello nel tentativo di allontanarsi ed evitare gli accertamenti.

All’interno sono stati trovati circa 10 grammi di cocaina, oltre 20 grammi di marijuana, quasi 90 grammi di hashish e 110 euro in contanti, in banconote di vario taglio.

La perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di altri 110 grammi di hashish e di materiale ritenuto utile per confezionare le dosi.

Il quantitativo complessivo sequestrato supera i 230 grammi di sostanze stupefacenti. Recuperati anche il denaro e il materiale per il confezionamento.

Il 18enne è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Lecce, sottoposto agli arresti domiciliari.