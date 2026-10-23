Droga nel borsello e in casa, un 18enne finisce agli arresti domiciliari

Castrignano de’ Greci (Lecce) – Ha tentato di liberarsi del borsello contenente droga alla vista dei carabinieri, ma il gesto non è sfuggito ai militari. E alla fine è finito nei guai. Si tratta di un 18enne, arrestato a Castrignano de’ Greci con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo il controllo in strada, i carabinieri hanno perquisito anche la sua abitazione, trovando altra droga.
L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri in località Pozzelle, durante un servizio di controllo del territorio condotto dalla Sezione Radiomobile della Compagnia di Maglie.
I militari hanno notato un gruppo di ragazzi e hanno deciso di procedere ai controlli dopo aver osservato il comportamento sospetto di uno di loro. Il giovane avrebbe lasciato cadere a terra il borsello nel tentativo di allontanarsi ed evitare gli accertamenti.
All’interno sono stati trovati circa 10 grammi di cocaina, oltre 20 grammi di marijuana, quasi 90 grammi di hashish e 110 euro in contanti, in banconote di vario taglio.
La perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di altri 110 grammi di hashish e di materiale ritenuto utile per confezionare le dosi.
Il quantitativo complessivo sequestrato supera i 230 grammi di sostanze stupefacenti. Recuperati anche il denaro e il materiale per il confezionamento.
Il 18enne è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Lecce, sottoposto agli arresti domiciliari.
- CronacaL'appuntamento a luci rosse si trasforma in un sequestro di persona nel centro di Lecce: condannata a 6 anni
- Archivio NotizieStrisce blu, la protesta non si ferma: "2000 firme contro il piano ignorate". Nasce un nuovo comitato di residenti
- CronacaDopo la fine della relazione manda una foto con una pistola alla ex: "Guai se ti tocca": indagato 30enne
- CronacaFurti continui nelle chiese: chiesto il carcere per un ladro sacrilego seriale
- Prima PaginaLecce-Juve: Di Francesco punta sul tridente. Bianconeri in debito di ossigeno
- CronacaAnnuncia il suicidio via sms alla fidanzata, scatta l’allarme e viene salvato dalla polizia