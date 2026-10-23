L’appuntamento a luci rosse si trasforma in un sequestro di persona nel centro di Lecce: condannata a 6 anni

LECCE – Si chiude con una condanna a 6 anni di reclusione – a fronte di una richiesta di 13 anni e 4 mesi invocata dalla pm erika Tarquini – il processo, celebratosi in abbreviato, a carico di M.L., una 37enne di Bari, coinvolta nella vicenda su un presunto sequestro di persona e rapina ai danni di cliente che si era accordato per qualche ora di sesso e poi sprofondato in una spirale di violenza nei suoi confronti.

Il gup Angelo Zizzari, al termine del processo con rito abbreviato, ha riqualificato le iniziali contestazioni di sequestro di persona a scopo estorsivo in sequestro semplice riducendo così la richiesta della procura. Dimezzandola, di fatto. È rimasta in piedi, invece, l’altra accusa: quella di rapina. Il giudice ha disposto anche l’interdizione dai pubblici uffici per l’intera durata della pena. La presunta complice, una 37enne, residente sempre a Bari, non ha scelto riti alternativi ed è sul banco degli imputati con rito ordinario mentre per un terzo soggetto è stato disposto il non doversi procedere perché incapace di intendere e di volere.

L’episodio risale alla notte tra il 29 e il 30 ottobre 2021. Quello che doveva essere un incontro per qualche ora di intimità si rivelò in un atto di violenza per il mancato accordo sulla tariffa della prestazione in un appartamento nel centro di Lecce. Le prevaricazioni andarono avanti per ore, fino al giorno dopo quando il malcapitato fu costretto a a prelevare e a saldare il conto.

Poi venne scaricato a distanza di qualche chilometro con ferite giudicate guaribili in una decina di giorni. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione di Santa Rosa e si sono avvalse anche del referto lasciato dal pronto soccorso dell’ospedale di Lecce. Il deposito delle motivazioni è atteso per i prossimi 90 giorni. Subito dopo l’avvocato Dario Paiano valuterà il ricorso in Appello.