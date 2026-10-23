Dopo la fine della relazione manda una foto con una pistola alla ex: “Guai se ti tocca”: indagato 30enne

MONTERONI (Lecce) – Avrebbe continuato a molestare la ex anche dopo la fine della relazione e nonostante un ammonimento del questore sarebbe passato sotto casa della donna suonando il clacson. Per un 30enne di Monteroni, il giudice per le indagini preliminari, Marcello Rizzo, ha applicato la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa con il braccialetto. Il giovane, difeso dall’avvocato Massimo Bellini, ha ammesso le proprie responsabilità nell’interrogatorio svoltosi nelle scorse ore. le accuse sono quelle che solitamente scandiscono storie d’amore poi naufragate.

Le violenze, a leggere il capo d’imputazione, andavano avanti già da aprile quando i due erano ancora fidanzati. Offese: “Sei una poco di buono” e il 27 aprile anche un episodio di prevaricazione fisica con lo strappo della collana. Dopo la fine della relazione – arrivata ad agosto – lui l’avrebbe tempestata di telefonate e messaggi utilizzando utenze diverse a fronte del blocco chiamate che la persona offesa aveva effettuato verso il suo numero. E si sarebbe presentato in casa più volte per chiedere di riallacciare la relazione. Il 13 settembre, poi, le avrebbe inviato tramite WhatsApp una fotografia che raffigurava una pistola accompagnata dalla frase: “Guarda che ho comprato nel frattempo che mi giocavi, guai se ti tocca”.

Così, seguendo la ricostruzione della procura, si è arrivati all’ammonimento disposto dal questore che, però, non avrebbe fermato l’uomo presentandosi sotto casa della ex e suonando ripetutamente il clacson. Episodi sfficienti per emettere una misura cautelare.