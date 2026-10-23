Strisce blu, la protesta non si ferma: “2000 firme contro il piano ignorate”. Nasce un nuovo comitato di residenti

LECCE – Il rinvio a gennaio dell’estensione delle strisce blu e la concessione di quindici minuti di sosta gratuita non fermano la protesta dei cittadini leccesi. La decisione dell’amministrazione comunale di andare avanti con il piano dei parcheggi a pagamento continua ad alimentare malumori nei quartieri e nuove iniziative di mobilitazione. A guidare la contestazione resta lo storico comitato “Stop alle strisce blu!”, che nei mesi scorsi ha raccolto circa duemila firme tra residenti, commercianti e lavoratori dei quartieri Leuca, San Pio, Salesiani, Partigiani e Settelacquare. Un dissenso che si era già manifestato prima dello scorso Natale, quando oltre 300 negozi avevano esposto sulle proprie vetrine cartelli per chiedere il blocco dell’estensione della sosta tariffata. Una protesta che oggi torna a farsi sentire, soprattutto perché, secondo i promotori, l’attuale maggioranza starebbe realizzando proprio quel progetto di ampliamento dei parcheggi a pagamento che aveva contestato durante la campagna elettorale del 2024, quando alla guida del Comune c’era Carlo Salvemini.

A denunciare quella che considera una contraddizione politica è Giovanni Manzo, portavoce del comitato “Stop alle strisce blu!”, che boccia senza appello le modifiche annunciate da Palazzo Carafa. “L’aver spostato all’11 gennaio l’entrata in vigore degli aumenti tariffari per le strisce blu e l’aver concesso un quarto d’ora di sosta gratuita non cambia la sostanza del provvedimento che risulta comunque vessatorio nei confronti di chi vive e lavora a Lecce – dice Giovanni Manzo, portavoce del comitato ‘Stop alle strisce blu!’ – si tratta di un gioco delle tre carte attuato dall’amministrazione comunale in cui a perdere e a pagare è sempre il cittadino il quale fra non molto si troverà a subire un ulteriore salasso economico che andrà ad aggiungersi al già avvenuto aumento della Tari. Sinceramente non riesco ancora a spiegarmi come sia stato possibile che il sindaco Poli Bortone, che in passato è sempre stata attenta alle tematiche sociali, abbia potuto accettare di mettere in atto una manovra così odiosa e penalizzante per i suoi cittadini, anche in considerazione del fatto che in campagna elettorale aveva promesso esattamente l’opposto.

Allo stesso modo – prosegue Manzo – non è accettabile che si vada a ruspa con questo provvedimento senza aver accettato alcun faccia a faccia con i residenti e con gli esercenti. Più volte abbiamo invitato l’assessore Capoccia ad organizzare un confronto ma senza mai avere alcuna risposta”. Parole che riaccendono lo scontro politico e pongono al centro della discussione non soltanto il peso economico delle nuove tariffe, ma anche il rapporto tra amministrazione e cittadini. Secondo il comitato, infatti, la scelta di rinviare l’entrata in vigore del provvedimento all’11 gennaio non rappresenta una vera apertura alle richieste dei residenti, ma soltanto uno slittamento di una misura destinata comunque a incidere sui bilanci familiari e sulle attività commerciali.

Nel frattempo, il fronte della protesta si allarga anche ad altre zone della città. Un nuovo comitato spontaneo è nato tra via Giuseppe Gabrieli e via Cavoti, dove in pochi giorni sono state raccolte circa 150 firme da inviare al Comune. I residenti contestano soprattutto l’introduzione della sosta a pagamento in strade prevalentemente residenziali, prive di particolari attrattive commerciali e già caratterizzate da una disponibilità limitata di parcheggi.

“La scelta dell’installazione delle strisce blu è tanto più illogica – si legge nella lettera indirizzata alla sindaca Adriana Poli Bortone e all’assessore alla Mobilità Giancarlo Capoccia – in quanto la nostra zona non ha alcuna attrazione di interesse commerciale, quindi va a incidere gravosamente sulle tasche dei residenti già tartassati da tasse nazionali, regionali e comunali”. Nella stessa lettera viene contestata anche la coerenza dell’attuale maggioranza rispetto alle posizioni assunte quando era all’opposizione. I firmatari osservano inoltre che in via Gabrieli sono già presenti sette posti riservati alle persone con disabilità e che la conformazione delle abitazioni, in gran parte distribuite su due piani, determina una forte domanda di parcheggio da parte dei residenti. Non meno problematica, secondo il nuovo comitato, è la situazione di via Cavoti, una strada stretta e trafficata, dove gli spazi disponibili sarebbero destinati quasi esclusivamente alle auto di chi vi abita. Da un quartiere all’altro, dunque, cresce la contestazione contro una riorganizzazione della sosta che continua a dividere la città. Le duemila firme raccolte dal comitato storico, la mobilitazione dei commercianti e la nascita di nuovi gruppi spontanei dimostrano che il malcontento non si è esaurito con il rinvio delle tariffe. La richiesta rivolta a Palazzo Carafa resta quella di fermare l’estensione delle strisce blu e aprire un confronto diretto con residenti ed esercenti, prima che il nuovo piano entri definitivamente in vigore.