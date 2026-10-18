Eccellenze gastronomiche salentine: Miele di macchia mediterranea

Un miele ambrato, aromatico e balsamico, ricavato dalle fioriture spontanee di timo selvatico (Thymus capitatus), rosmarino, flora della macchia e agrumi che caratterizzano il paesaggio salentino.

L’apicoltura salentina ha origini antichissime. Già in epoca messapica e romana la penisola salentina era rinomata per la produzione di miele profumato. I contadini usavano il miele non solo come dolcificante (lo zucchero raffinato era un lusso inaccessibile), ma anche come rimedio naturale contro i mal malanni di stagione e per conservare la frutta.

Il miele di timo salentino ha una forza aromatica talmente spiccata che un tempo si diceva bastasse un cucchiaino per profumare un’intera casa!

Si usa per addolcire tisane, spalmato sui formaggi freschi come la ricotta forte, o come ingrediente chiave nei dolci natalizi tradizionali (Purceddhruzzi).