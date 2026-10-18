La fauna del Salento. Capinera: la cantante il berretto

La capinera è un piccolo uccello passeriforme (circa 13-15 cm) dal piumaggio grigio-oliva elegante e discreto, la sua caratteristica è la calotta sulla testa di colore nero lucido e profondo nei maschi, di un caldo marrone castano nelle femmine e nei giovani.

La capinera ha ispirato poeti e scrittori, indimenticabile la Storia di una capinera di Giovanni Verga, che l’hanno spesso associata a un’idea di fragile e melanconica bellezza. In realtà, la capinera è un volatile estremamente vivace, robusto e intraprendente.

Frequenta boschi con fitto sottobosco, parchi e giardini urbani, muovendosi con agilità tra i cespugli alla ricerca di insetti, bacche e piccoli frutti. È nota per il suo canto flautato, ricco, melodioso e incredibilmente potente per un corpo così minuto, capace di rivaleggiare con quello dell’usignolo.

È la dimostrazione vivente che il dress code minimalista paga sempre. Mentre altri uccelli si vestono di piume fluorescenti per farsi notare, alla capinera basta indossare un basco nero da intellettuale francese ed esibirsi in un assolo da soprano per conquistare il territorio e dominare il giardino.