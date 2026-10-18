Ricetta del giorno: Mousse al mascarpone con cioccolato bianco

Ingredienti per 4 persone:
250 gr di mascarpone
500 ml di panna fresca da montare
50 gr di zucchero a velo vanigliato
100 gr di cioccolato bianco
Confettura di albicocche a temperatura ambie
Procedimento
In una terrina unire lo zucchero alla panna e montare;
Amalgamare la panna al mascarpone;
Sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria;
In una coppetta monoporzione adagiare la mousse di mascarpone;
Colare una generosa dose di cioccolato bianco e decorare con la confettura di albicocche;
Far riposare in frigorifero per almeno 30 minuti;
Servire fredda.
Claudia Focrignanò
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