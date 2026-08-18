Melendugno celebra il miele e la tutela della biodiversità: al via la V edizione de “Le Vie del Miele”

1 of 2

MELENDUGNO (Lecce) – Riconoscere la complessità dell’ecosistema attraverso la tutela delle api e valorizzare una tradizione rurale che si fa cultura contemporanea: con queste premesse torna a Melendugno, il 21 e 22 agosto 2026, la manifestazione “Le Vie del Miele”, giunta quest’anno al traguardo della sua V edizione.

L’appuntamento, consolidato punto di riferimento nel panorama divulgativo ed enogastronomico del Salento, trasformerà la cittadina, storica appartenente alla rete nazionale delle Città del Miele, in un laboratorio a cielo aperto di esperienze e conoscenza con un programma che intreccia approfondimenti scientifici, percorsi degustativi, laboratori didattici e un ricco calendario di arti performative e concerti.

Dichiara il Sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino: “Le Vie del Miele è un evento che in soli cinque anni è divenuto di grande richiamo e che è sempre più apprezzato. Mi congratulo a nome mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale con l’Associazione degli Apicoltori di Melendugno e Borgagne. Noi saremo sempre al loro fianco e promuoveremo con tutti i mezzi il loro apprezzatissimo miele sia perché i nostri apicoltori hanno toccato i vertici dell’eccellenza, sia perché essi hanno il merito di valorizzare le nostre vere origini: secondo le tesi più accreditate, infatti, il nome stesso di Melendugno deriva dal latino Mele duco, che significa porto il miele. Anticamente il nostro territorio era grande produttore di miele e noi desideriamo fortemente recuperare e sostenere le nostre origini, la nostra storia, sostenendo e valorizzando l’impegno costante e la professionalità dei nostri apicoltori ”.

«Quando cinque anni fa abbiamo iniziato questa avventura, volevamo creare un luogo in cui le persone potessero fermarsi, fare domande e capire davvero cosa c’è dietro questo mondo» dichiara Pierluigi Petrachi, Presidente dell’Associazione Apicoltori Melendugno e Borgagne. «Arrivare alla quinta edizione è una gioia enorme per tutti noi: è la dimostrazione che parlare di apicoltura, tutela del paesaggio e cultura del cibo interessa ed emoziona. “Le Vie del Miele” nasce proprio da questo bisogno: fare divulgazione, spiegare il valore inestimabile delle nostre api per l’ambiente e far conoscere da vicino il lavoro artigianale delle nostre comunità. Farlo all’interno del contenitore del Blu Festival, in collaborazione con il Comune di Melendugno, ci permette di amplificare questo messaggio e di condividere una passione con chiunque vorrà venire a trovarci.»

E quest’anno l’Associazione degli Apicoltori di Melendugno e Borgagne ha deciso di donare cento vasetti di miele, serigrafati con lo stemma del Comune e con il logo dell’Associazione, al Comune di Melendugno perché lo porti alle Fiere internazionali del turismo come prodotto simbolo del territorio e lo doni a giornalisti e personalità illustre che verranno a visitare Melendugno e tutto il suo territorio.

“I veri Ambasciatori dei territori sono i prodotti tipici”, sottolinea l’Assessore al turismo, Francesco Stella. “Per questo siamo grati all’Associazione degli Apicoltori per questo dono, grazie al quale racconteremo la bellezza del nostro territorio sotto il segno della biodiversità”.

Le Vie del Miele è un evento promosso dal Comune di Melendugno in collaborazione con l’Associazione Apicoltori di Melendugno e Borgagne, con il patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Puglia e con il sostegno della Banca Popolare Pugliese.

Esperienze sensoriali, divulgazione scientifica, musica dal vivo, momenti di svago pensati per i bambini con Pina L’Apina… tutto è pronto per vivere due giornate indimenticabili.

Il percorso dell’edizione 2026 propone un’indagine accurata sul valore terapeutico, organolettico e cosmetico dei prodotti dell’alveare.

Apiterapia ed Apicosmesi: presso la Villa Comunale si terranno due appuntamenti curati dal dottor Piero Milella: venerdì 21 agosto dedicati all’Apiterapia e ai suoi benefici nel benessere quotidiano; sabato 22 agosto focalizzati sull’Apicosmesi e sull’impiego delle materie prime apistiche per la cura della pelle.

Analisi Sensoriale del Miele: Presso il Ristorante Salentum, l’esperta Vittoria Gravinese guiderà due sessioni (max 20 partecipanti, su prenotazione) per far comprendere al pubblico le sfumature cromatiche e aromatiche dei mieli monoflora e millefiori della Puglia.

Arte e Mostre: Per tutta la durata dell’evento, la Villa Comunale ospiterà la mostra fotografica “Il respiro della terra” a cura del gruppo “L’occhio fa la differenza” e le sessioni di Live Painting dell’artista Benedetta Longo.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

VENERDÌ 21 AGOSTO 2026

16.30 – Laboratorio di analisi sensoriale del miele (parte I) – Analisi narrata e guidata di mieli monoflora e millefiori pugliesi a cura di Vittoria Gravinese – Ristorante Salentum

17.00 – Mostra fotografica “Il respiro della terra” a cura del gruppo “L’occhio fa la differenza” – Bar Bluma

17.30 – Laboratorio “Crea la tua candela” a cura di Alessia e Fulvia – Villa Comunale

18.00 – Laboratorio didattico Letture, disegno, teatrino con Pina l’Apina a cura di Maria Grazia De Rosa

18.00 – Live Painting a cura di Benedetta Longo – Villa Comunale

19.00 – Mini corso introduttivo di Apiterapia – Cos’è e come può essere d’aiuto per il benessere quotidiano a cura di Dott. Piero Milella – Villa Comunale

20.00 – Spettacolo di bolle di sapone a cura di Gio Bubbles – Villa Comunale

21.00 – Makaria Live – Villa Comunale

22.30 – Spettacolo di giocoleria, clownerie, canto a cura di Claretta – Villa Comunale

22.30 – Dj Zaja – Villa Comunale

SABATO 22 AGOSTO 2026

16.30 – Laboratorio di analisi sensoriale del miele (parte II) – Mini corso su difetti e caratteristiche di qualità del miele – a cura di Vittoria Gravinese – Ristorante Salentum

17.00 – Mostra fotografica “Il respiro della terra” a cura del gruppo “L’occhio fa la differenza” – Villa Comunale

17.30 – Laboratorio “Crea la tua candela” a cura di Alessia e Fulvia – Villa Comunale

18.00 – Laboratorio didattico Letture, disegno, teatrino con Pina l’Apina a cura di Maria Grazia De Rosa – Villa Comunale

18.00 – Live Painting a cura di Benedetta Longo – Villa Comunale

19.00 – Mini corso introduttivo Apicosmesi – Come utilizzare i prodotti delle api per la pelle e il corpo a cura del Dott. Piero Milella – Villa Comunale

20.00 – Stella Band – Spettacolo itinerante con partenza da Piazza Pertini

20.30 – Sulle corde del cuore – spettacolo di acrobatica aerea a cura di Rebel Circus – Villa Comunale

21.15 – Gabriele Nahi Live – Villa Comunale

22.00 – Tobia Lamare Live – Villa Comunale

LE VIE DEL MIELE DI MELENDUGNO FANNO PARTE DI UN CIRCUITO NAZIONALE CHE VALORIZZA L’ITALIA ATTRAVERSO LE SUE ECCELLENZE

L’evento, infine, è tappa del circuito nazionale “Andar per miele” che punta a far scoprire e promuovere l’Italia attraverso i suoi mieli più pregiati.

Il tour è partito il 2 agosto con la Sagra del Miele Amaro a Sassari, e dopo la tappa di Melendugno con Le Vie del Miele si concluderà tra il 5 e l’8 dicembre a Montepulone in provincia di Macerata con APIMARCHE – MIELEMENTE il primo mercatino di Natale dedicato al mondo del miele.