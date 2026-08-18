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Melendugno celebra il miele e la tutela della biodiversità: al via la V edizione de “Le Vie del Miele”

Il 21 e 22 agosto la Villa Comunale ospita due giornate tra apicoltura d’eccellenza, apiterapia, analisi sensoriali, laboratori per famiglie, arti visive e spettacoli dal vivo

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