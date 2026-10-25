Fermato in auto con due panetti di hashish: 39enne arrestato

TAURISANO (Lecce) – Un controllo su strada condotto dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Taurisano ha portato all’arresto di un trentanovenne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nella serata del 22 ottobre durante un servizio mirato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e dei furti in abitazione. Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria hanno notato un’utilitaria sospetta in transito lungo le vie cittadine, richiedendo il supporto della Squadra Volante per procedere al fermo e all’identificazione del conducente, già noto per precedenti nello stesso settore.

L’evidente stato di agitazione mostrato dall’uomo durante gli accertamenti ha spinto i poliziotti ad approfondire le verifiche con una perquisizione personale e veicolare. Nel corso delle operazioni, il trentanovenne ha cercato di disfarsi di due involucri che teneva sulla persona, ma il gesto non è sfuggito agli agenti che li hanno immediatamente recuperati. I successivi esami condotti dalla Polizia Scientifica mediante narcotest hanno confermato la presenza di due panetti di hashish, per un peso complessivo di circa cento grammi.

Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato tratto in arresto. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il trentanovenne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, fermo restando il principio della presunzione di innocenza fino all’eventuale accertamento definitivo delle responsabilità nelle sedi giudiziarie competenti.