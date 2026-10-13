Al Teatro Paisiello la musica incontra i sapori con “Sapidi baci. Di pietanze e d’amori”

LECCE – Un modo diverso di vivere la musica, iniziando la domenica tra note, parole, storie e sapori. È quello proposto dalla Camerata Musicale Salentina con i “Concerti con Aperitivo”, la rassegna inserita nella 57ª Stagione Concertistica 2026-2027, che debutta domenica 8 novembre alle 11 al Teatro Paisiello di Lecce con “Sapidi baci. Di pietanze e d’amori”.

Uno spettacolo originale e coinvolgente, dall’anima profondamente romantica, che intreccia musica, canto, recitazione e racconto per accompagnare il pubblico in un viaggio tra memoria, sentimento e gusto. Al centro della narrazione c’è la figura di Giuseppina Perusini Antonini (1874-1975), pioniera del vino in Friuli Venezia-Giulia, alla quale lo spettacolo è dedicato.

Il titolo prende spunto dal celebre interrogativo del Cyrano de Bergerac: “Ma poi cos’è un bacio?”. Da qui nasce un percorso nel quale il bacio diventa metafora dell’incontro e della ricerca di una sintonia: tra persone, tra sapori, tra il cibo e il vino, ma anche tra linguaggi artistici differenti. Antiche ricette, racconti, poesie, canzoni e romanze si incontrano sulla scena, dando vita a un racconto che attraversa la cultura e le tradizioni del Friuli.

La struttura dello spettacolo si sviluppa attraverso tre quadri, dedicati alla diversità come ricchezza, alle difficoltà nel comporre le differenze e, infine, al bacio come forza capace di unire. Un percorso nel quale la cucina friulana e il vino emergono anche dalle pagine del ricettario della stessa Giuseppina Perusini Antonini, Mangiare e ber friulano.

In scena un ensemble composto da Antonino Puliafito al violoncello, Romano Todesco alla fisarmonica, Giulia Della Peruta, soprano lirico, Barbara Errico, cantante jazz, e gli attori Bettina Carniato e Giuliano Bonanni. La regia è di Bettina Carniato, il progetto e i testi sono di Fabio Turchini.

Lo spettacolo, caratterizzato da un tono romantico ma anche ironico e da una forte componente di autentica friulanità, propone così una contaminazione di linguaggi che spazia dalla musica classica alla canzone d’autore, dal canto lirico al jazz, dalla recitazione alla narrazione.

E la mattinata non finirà con l’ultimo applauso. Al termine dello spettacolo il pubblico sarà invitato nel foyer del Teatro Paisiello per un gustoso aperitivo, un momento conviviale da condividere anche in compagnia degli artisti, completando così la particolare esperienza proposta dalla Camerata Musicale Salentina.

I “Concerti con Aperitivo” nascono infatti con l’obiettivo di proporre al pubblico un appuntamento musicale diverso dal consueto, nel quale l’ascolto diventa anche occasione di incontro, convivialità e scoperta.

Biglietti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina ( in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Partner della rassegna Banca Popolare Pugliese e Apollonio Vini.

ABBONAMENTO A 6 CONCERTI

Posto Unico: € 60

PREZZI dei BIGLIETTI

Posto Unico: Intero € 17, Ridotto* € 15, Convenzioni** € 13, Speciale*** € 10

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 57^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 26-27 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce ed “Università del Salento” | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Iscritti agli Ordini di: Ingegneri, Farmacisti, Architetti e Avvocati della Provincia di Lecce | Cral Inps Lecce | Pro Loco Lecce

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

PROMO FAMILY 1+2

Novità! Per questo concerto, per ogni bambino e ragazzo fino a 16 anni compiuti, è prevista la tariffa Convenzioni per i due adulti accompagnatori!

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

Le tariffe “Convenzioni” e “Speciale” sono in vendita solo presso gli uffici della Camerata Musicale Salentina o con bonifico. Contattaci!

I disabili in carrozzina hanno diritto al biglietto omaggio previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655 per prenotazione verifica della disponibilità.

Per l’acquisto online e nei punti vendita del circuito Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di 1,50 € per i biglietti e 3,50 € per l’abbonamento.

CARTA DEL DOCENTE – CARTA DELLA CULTURA – CARTA DEL MERITO

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BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti. Dona anche tu!

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.