A Evò ce Esù Visioni la musica della minoranza croato-molisana con i KroaTarantata

MARTIGNANO (Lecce) – Sarà la musica della minoranza linguistica croato-molisana la protagonista dell’appuntamento di sabato 19 settembre alle 21.30 nei Giardini di Parco Palmieri, nell’ambito della sezione Musica di Evò ce Esù Visioni, la rassegna cinematografica dedicata alle lingue minoritarie e ai territori di confine.

Sul palco arrivano i KroaTarantata, giovane ensemble musicale originario di Montemitro (Mundimitar), in Molise, nato con l’obiettivo di proteggere, salvaguardare e diffondere la lingua e il patrimonio culturale della minoranza croato-molisana. Un progetto nel quale la musica diventa uno strumento concreto di trasmissione della memoria e di rinnovamento della tradizione.

Il repertorio dei KroaTarantata recupera infatti vecchi canti popolari in lingua croato-molisana, sottoposti a un lavoro di ricerca, arrangiamento e rilettura musicale. Da questo percorso è nato “Duša Naša” (La nostra anima), il primo album musicale realizzato in lingua croato-molisana.

Durante il concerto le sonorità tradizionali del Sud Italia, dalla pizzica alla tarantella, dialogano con canti ed espressioni dell’antico idioma slavo locale, storicamente indicato come “na-našo”, cioè “a modo nostro”. La dimensione musicale si trasforma così in un viaggio attraverso una lingua e una cultura che, pur appartenendo a una comunità numericamente piccola, continuano a trovare nuove forme per essere raccontate e trasmesse.

L’impegno dei KroaTarantata, infatti, non si limita alla musica. L’associazione ha attivato “Čujemo Se – web&radio na-našo”, un portale dedicato alla pubblicazione di podcast e articoli in lingua e alle realtà dell’intera minoranza croato-molisana. Da due anni organizza inoltre il MAK Festival, appuntamento dedicato alla diversità linguistica e culturale dei popoli del mondo.

La scelta del nome MAK, che significa “papavero” in croato-molisano e nelle lingue slave, racchiude la filosofia dell’associazione: un fiore apparentemente fragile, capace però di crescere anche nei terreni più impervi. Una metafora che i KroaTarantata applicano a un patrimonio linguistico e culturale fragile e a rischio di scomparsa, ma che attraverso attività di tutela e valorizzazione può continuare a vivere e trasformarsi in una nuova opportunità di crescita.

La presenza dei KroaTarantata a Evò ce Esù Visioni rafforza dunque il dialogo tra le diverse comunità linguistiche che la rassegna porta a Martignano: dal Griko alle altre lingue minoritarie, il festival costruisce uno spazio nel quale cinema, musica e cultura diventano strumenti per attraversare i confini e dare voce a patrimoni linguistici spesso poco visibili.

Il concerto segue le proiezioni della rassegna, con un programma che attraversa diverse lingue minoritarie e territori, in un percorso che dal Griko arriva al sardo, al cornico, alla Lingua dei Segni Italiana e al catalano.

Saranno proiettati le 4 video poesie del progetto Cine Fotìa – Anìchia, cortometraggio di Fabrizio Lecce e Manuela Pellegrino in griko, Aracne, cortometraggio di Sandra Abbate in griko, Art, cortometraggio di Ben Kernow, in cornish, S’ùrtimu, documentario in sardu di Simone Sarais, Vibrations from Gaza, documentario di Rehab Nazzal, in LES, Instruccions per a ser un nen assenyat, cortometraggio di Albert Aymar in catalano, Kùse, ènna su po – Senti ti devo dire, documentario di Fabrizio Lecce in griko.

Appuntamento sabato 19 settembre alle 21.30 nei Giardini di Parco Palmieri, a Martignano.

Evò ce Esù Visioni – Incontri di confine tra visi e parlate

18–20 settembre 2026 – Parco Palmieri, Martignano (LE)

Cinema, lingue minoritarie, musica, arte e territori.