Un importante appuntamento quello di sabato 28 novembre, alle ore 20.00, a Lecce nella Basilica di Santa CROCE. Il Festival Organistico del Salento, manifestazione promossa dall’Istituto di Cultura Musicale “J. S. Bach”, con la direzione artistica del maestro Francesco Scarcella, propone “I grandi concerti romantici per organo e orchestra”.

Protagonisti della serata saranno l’organista Roberto Scarpa Meylougan e la OLES, l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento con la direzione di Francesca Perrotta.

Il programma musicale, dedicato a tre significative personalità del panorama compositivo europeo tra Ottocento e Novecento, propone musiche di Francis Poulenc, Jean Sibelius e Ottorino Respighi, in un itinerario sonoro attraverso differenti sensibilità artistiche, linguaggi espressivi e suggestioni timbriche.

Al centro della serata il dialogo tra organo e orchestra, un incontro capace di coniugare la ricchezza fonica e le straordinarie possibilità espressive dello strumento con la varietà dei colori della compagine orchestrale.

La Basilica di Santa Croce, simbolo del Barocco leccese, accoglierà un appuntamento nel quale musica e patrimonio storico-artistico si incontrano, nel segno di una delle finalità culturali del Festival Organistico del Salento: la valorizzazione della cultura organistica e la diffusione del grande repertorio musicale.