Per la sezione “Altre tastiere” il Festival Organistico del Salento ospita Michael Bulychev-Okser, pianista di levatura internazionale. Mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 18.30, il Museo Sigismondo Castromediano di Lecce ospiterà il recital realizzato in collaborazione con l’Associazione Mozart Lecce e l’Accademia di Alta Cultura Musicale Mozart.

Un affascinante viaggio attraverso alcune delle pagine più significative della letteratura pianistica, con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Fryderyk Chopin, Franz Liszt e Sergej Rachmaninov.

Michael Bulychev-Okser, pianista, compositore e docente statunitense di origine russa, apprezzato sulla scena concertistica internazionale per la brillantezza tecnica, la sensibilità interpretativa e la capacità di coniugare rigore stilistico e intensità espressiva, si è esibito in alcune delle più prestigiose sale da concerto del mondo, tra cui la Carnegie Hall di New York, il Kennedy Center di Washington, la Wigmore Hall di Londra e la Salle Pleyel di Parigi, collaborando con musicisti e direttori d’orchestra di rilievo internazionale.

Accanto all’attività concertistica, Bulychev-Okser svolge un’intensa attività didattica e di promozione culturale. Fondatore e direttore artistico del George Gershwin International Music Competition di New York, è impegnato da anni nella formazione dei giovani talenti e nella diffusione della musica classica attraverso festival, masterclass e progetti internazionali.

Il recital leccese rappresenta un’occasione preziosa per ascoltare dal vivo un interprete dalla consolidata esperienza internazionale, capace di restituire la ricchezza espressiva di un repertorio che richiede virtuosismo, profondità musicale e particolare attenzione al colore sonoro.