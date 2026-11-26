LECCE – Una festa nasce dal desiderio di offrire alle famiglie e all’intera cittadinanza uno spazio di incontro, conoscenza e divertimento sano, nel quale persone di origini e culture differenti possano trascorrere del tempo insieme e sentirsi parte della stessa comunità.

Musica, poesie, danze, giochi dal mondo e attività per grandi e piccoli accompagneranno l’intera giornata in programma, domenica 29 novembre, presso il Centro di Prossimità “Casa Comune”, in via Don Bosco 18 a Lecce.

Le famiglie saranno al centro della festa: bambini e adulti potranno partecipare, giocare, incontrarsi e scoprire tradizioni, linguaggi ed espressioni culturali differenti.

L’obiettivo è vivere l’intercultura non come una semplice convivenza tra persone diverse, ma come un’occasione per costruire relazioni, riconoscersi reciprocamente e arricchirsi attraverso l’incontro. Ogni cultura porta con sé storie, saperi, sensibilità e forme di espressione che, quando vengono condivise, contribuiscono a rendere più accogliente e solidale l’intera città.

La festa vuole essere anche un’opportunità per rafforzare i rapporti di amicizia tra famiglie italiane e con background migratorio, superare distanze e pregiudizi e riscoprire la bellezza dello stare insieme. Il gioco, la musica, la poesia e la danza diventeranno linguaggi comuni, capaci di avvicinare persone di età, provenienze ed esperienze differenti.

Promuovere l’intercultura significa riconoscere che le differenze non sono un ostacolo, ma una risorsa. Significa creare luoghi nei quali ogni persona possa sentirsi accolta, esprimere la propria identità e partecipare alla vita della comunità. La solidarietà, in questa prospettiva, non è soltanto aiuto rivolto a qualcuno, ma responsabilità reciproca e costruzione condivisa del bene comune.

ImmigRete, il Comitato “Bakari Sako” e Fondazione Emmanuel invitano famiglie, associazioni, comunità, giovani, adulti e bambini a partecipare e a contribuire con la propria presenza a una giornata di festa, amicizia e condivisione.

La partecipazione è aperta a tutte e a tutti.