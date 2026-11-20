MARTIGNANO (Lecce) – In occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi (24 novembre 1826), la Cooperativa sociale Open di Parco Palmieri, nell’ambito delle attività di promozione della lettura della Biblioteca della Felicità – Community Library del Comune di Martignano, promuove “Occhio Pinocchio!”, un percorso di incontri dedicati al celebre burattino di legno e al suo straordinario universo narrativo.

L’iniziativa prenderà il via sabato 21 novembre 2026 negli spazi della Biblioteca al Parco Palmieri, proponendo una serie di attività rivolte ai bambini e alle bambine della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, con l’obiettivo di riscoprire, attraverso il gioco, la lettura e la creatività, la ricchezza educativa e l’attualità del capolavoro di Collodi.

Un laboratorio per leggere Pinocchio e riconoscersi nei suoi personaggi

Per i bambini della Scuola Primaria, il percorso sarà condotto dallo psicologo dell’età evolutiva Daniele Rossetti e dalla neuropsicomotricista-logopedista Maria Cristina Rosetti e si svilupperà attraverso una serie di laboratori di lettura creativo-espressiva, tutti incentrati su Le avventure di Pinocchio.

Ogni incontro prenderà spunto da uno o più personaggi del racconto, esplorandone caratteristiche, comportamenti, emozioni e relazioni. Pinocchio, Geppetto, il Grillo Parlante, la Fata Turchina, il Gatto e la Volpe, Mangiafuoco e gli altri protagonisti diventeranno così occasioni per riflettere sulle esperienze dei bambini, sulle loro paure, sui desideri, sulle scelte e sulle conseguenze delle proprie azioni.

Attraverso la lettura condivisa, il dialogo e le attività creative, i partecipanti saranno invitati a riconoscere la risonanza che le vicende e i caratteri dei personaggi possono avere nella loro vita quotidiana.

Gli elaborati prodotti durante i diversi incontri andranno progressivamente a comporre un quaderno personale, una raccolta di immagini, pensieri, esperienze e creazioni che ogni bambino porterà a casa al termine del percorso, come testimonianza del proprio viaggio nella storia.

Per i più piccoli, Pinocchio diventa un’avventura da esplorare.

Per i bambini della Scuola dell’Infanzia, “Occhio Pinocchio!” proporrà invece un primo avvicinamento al burattino di legno più famoso del mondo attraverso un approccio ludico, narrativo ed espressivo.

Le avventure e i personaggi di Collodi diventeranno protagonisti di attività capaci di stimolare la fantasia, la curiosità e la partecipazione, accompagnando i più piccoli alla scoperta di una storia che, a distanza di quasi un secolo e mezzo, conserva intatta la propria forza evocativa.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al tema delle bugie, uno degli elementi più conosciuti e simbolici del racconto. Perché si raccontano le bugie? Cosa significa dire la verità? Quali emozioni accompagnano i nostri comportamenti?

Domande che, attraverso il gioco e l’immaginazione, offriranno l’opportunità di affrontare con leggerezza temi importanti come la sincerità, la fiducia, il rispetto delle regole e le relazioni con gli altri.

Carlo Collodi, pseudonimo di Carlo Lorenzini, nacque a Firenze il 24 novembre 1826. Scrittore e giornalista, è entrato nella storia della letteratura grazie a Le avventure di Pinocchio, pubblicate inizialmente a puntate a partire dal 1881 e raccolte in volume nel 1883.

Tradotto in numerose lingue e divenuto patrimonio dell’immaginario collettivo mondiale, Pinocchio continua a rappresentare una delle figure più universali della letteratura per l’infanzia.

La sua storia, tuttavia, va ben oltre il racconto delle disavventure di un burattino. Pinocchio è curioso, generoso, ingenuo, ribelle; commette errori, mente, disobbedisce, si lascia ingannare, ma attraverso le proprie esperienze impara progressivamente a conoscere il mondo e sé stesso.

È proprio questa complessità a renderlo ancora oggi straordinariamente vicino ai bambini: Pinocchio non è un modello perfetto da imitare, ma un personaggio nel quale riconoscere fragilità, contraddizioni, desideri e possibilità di crescita.

Celebrare il bicentenario di Collodi significa dunque non soltanto rendere omaggio a un grande autore della letteratura italiana, ma anche offrire alle nuove generazioni l’opportunità di incontrare una storia capace di stimolare domande, alimentare la fantasia e accompagnare il percorso di crescita.

La Biblioteca della Felicità: leggere, creare e crescere insieme

Con “Occhio Pinocchio!”, Parco Palmieri Lab coltiva la propria proposta di attività educative e culturali, valorizzando la Biblioteca della Felicità come luogo di incontro, partecipazione, crescita e promozione della lettura. Ogni sabato mattina un laboratorio di promozione della lettura diverso che mette al centro i piccoli lettori.

“OCCHIO PINOCCHIO!” – Omaggio a Carlo Collodi (1826–2026)

Sabato 21 novembre 2026 – primo appuntamento

Biblioteca della Felicità – dalle 9.30 alle 12.00

Parco Turistico Culturale Palmieri, Martignano (LE)

Destinatari: bambine e bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria.

I laboratori creat(t)ivi di Parco Palmieri Lab in Biblioteca si tengono ogni sabato!

Informazioni e prenotazioni: tel. 389 5544424