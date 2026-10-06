Fiamme prima alla vegetazione poi a pneumatici abbandonati, un uomo resta ferito

Gallipoli (Lecce) – Un incendio di vegetazione che, sviluppatosi nelle vicinanze della sede stradale, si è successivamente propagato all’interno di un fondo privato dove erano presenti pneumatici abbandonati e accatastati abusivamente. E un uomo è rimasto ferito.

L’episodio, che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, si è verificato lungo la Strada Provinciale 282, nel territorio di Gallipoli, intorno a mezzogiorno.

Le fiamme hanno raggiunto gli pneumatici, rendendo particolarmente impegnative le operazioni di spegnimento per la presenza del materiale combustibile.

Il proprietario del fondo, nel tentativo di spegnere autonomamente le fiamme e impedire che l’incendio coinvolgesse ulteriormente gli pneumatici, ha riportato una ustione di primo grado al polpaccio destro. L’uomo è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è servito a circoscrivere ed estinguere l’incendio, evitando che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente all’interno del fondo e nelle aree circostanti, e a mettere in sicurezza l’area interessata.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali, per gli accertamenti di competenza, anche in relazione alla presenza degli pneumatici abbandonati nell’area.