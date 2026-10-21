Gasolio “bene prezioso” letteralmente a ruba, i carabinieri arrestano due ladri

Maglie (Lecce) – Beccati mentre depredavano carburante, sono finiti nei guai.

Non si arresta il presidio capillare dell’Arma dei Carabinieri nel Salento, a tutela della sicurezza dei cittadini, dei beni pubblici e del tessuto economico locale. Nelle prime ore della notte, un mirato pattugliamento sulla Statale 16 ha consentito di interrompere un’attività illecita e arrestare due uomini, un 33enne di Botrugno e un 39enne di Scorrano, sorpresi in flagranza all’interno di un cantiere stradale all’altezza di Maglie-Cursi. L’accusa per entrambi è di furto aggravato in concorso, con violenza sulle cose e su beni destinati a pubblica utilità.

Erano da poco passate le 2:50 quando la pattuglia dei Carabinieri del Comando Stazione di Nociglia, impegnata nel quotidiano e fondamentale servizio di perlustrazione notturna, stava percorrendo la Statale 16 in direzione nord. L’attenzione dei militari dell’Arma si è concentrata su un’area di sosta adiacente alla sede stradale, dove erano parcheggiati alcuni mezzi: un settore già tenuto sotto stretta osservazione a causa di recenti episodi di furto di carburante ai danni di un’azienda impegnata nei lavori.

L’intuito investigativo e la profonda conoscenza del territorio hanno fatto la differenza. Rallentata la marcia per ispezionare l’area con l’ausilio dei fari di ricerca in dotazione, i Carabinieri hanno sorpreso i due uomini mentre stavano depredando il serbatoio di un escavatore. Sorpresi dall’improvviso ed effettivo controllo della pattuglia, i due malviventi sono stati bloccati sul posto prima che potessero tentare la fuga o disfarsi del materiale illecito.

I rilievi immediati svolti sul posto dagli operanti hanno permesso di ricostruire il modus operandi: dopo aver tagliato con un coltello da cucina il manicotto dell’escavatore, i due avevano canalizzato il combustibile in damigiane e taniche. La successiva perquisizione veicolare ha consentito di recuperare complessivamente oltre 75 litri di gasolio già travasati, insieme a diverse taniche vuote, tubi in gomma per l’aspirazione e l’utensile utilizzato per danneggiare il mezzo di cantiere.

L’operazione condotta nella notte testimonia ancora una volta la costante presenza dell’Arma dei Carabinieri lungo le arterie stradali e nelle aree produttive del territorio salentino, a garanzia della legalità e a difesa delle attività lavorative che contribuiscono allo sviluppo della comunità.