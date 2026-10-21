Alto rischio di scontri violenti, vietata la trasferta ai tifosi ospiti per il derby

Cutrofiano–Scorrano (Lecce) – Derby di Terza categoria vietato perché è stato ravvisato il concreto pericolo di azioni violente da parte delle tifoserie appartenenti alle squadre di calcio del Cutrofiano e dello Scorrano, analogamente a quanto avvenuto in occasione di altri precedenti incontri.
“Attesa la sussistenza di una grande rivalità che le vede contrapposte da tempo – si legge in una nota della Prefettura di Lecce – non potendo escludere che si possano verificare gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione dell’incontro che si disputerà domenica prossima, 25 ottobre, presso il campo sportivo comunale di Cutrofiano, si è ritenuto di condividere la proposta avanzata dal Questore di Lecce del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Scorrano”.
Ritenuta, pertanto, la necessità e l’urgenza di adottare le necessarie misure finalizzate ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, la Prefettura di Lecce, con apposito provvedimento adottato oggi, ha disposto per la partita di calcio Cutrofiano-Scorrano, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Scorrano.
- Cronaca“Favori a imprenditori in cambio di voti”; Delli Noci in aula: "Interlocuzioni sì ma mai favoritismi"
- Prima PaginaImpianto di rifiuti tra Sanarica e Giuggianello, il Tar boccia il progetto Cesa: il bosco cambia tutto, autorizzazione annullata
- CronacaGasolio “bene prezioso” letteralmente a ruba, i carabinieri arrestano due ladri
- CronacaPesca illegale, sequestrati 115 chili di prodotto ittico e reti a strascico, multa da 8mila euro
- CronacaGagliano del Capo, il sindaco Melcarne: «L'unica ipotesi che mi riguarda è l'omissione di atti d'ufficio. Nessuna contestazione per abusi edilizi o falso»
- CronacaIdentificati dalla Polizia oltre 3mila soggetti e sanzionati diversi esercizi commerciali