Pesca illegale, sequestrati 115 chili di prodotto ittico e reti a strascico, multa da 8mila euro

Otranto-San Foca (Lecce) – Controlli, multe e sequestri contro la pesca illegale.

Nell’ambito delle attività istituzionali di vigilanza e controllo finalizzate alla tutela delle risorse biologiche marine e alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di pesca, il personale della Guardia Costiera, imbarcato sulle motovedette di Otranto e di San Foca, ha condotto specifici accertamenti nei confronti di un motopeschereccio, riscontrando irregolarità relative all’impiego di attrezzi da pesca a strascico non conformi alle disposizioni di settore.

A seguito delle verifiche effettuate, i militari hanno proceduto alla contestazione di due violazioni amministrative, con il conseguente sequestro di due reti a strascico e di complessivi 115 chili di prodotto ittico. In particolare, nel corso delle attività ispettive sono stati eseguiti due distinti sequestri di pescato, rispettivamente di 45 e 70 chilogrammi di prodotto ittico di specie miste, per un quantitativo complessivo pari a 115 chili.

Nel territorio adriatico-salentino, i controlli hanno portato alla contestazione di due sanzioni amministrative a carico di altrettanti esercizi commerciali. Nel mirino oltre 130 chili di prodotti privi della necessaria etichettatura e degli elementi indispensabili per garantirne la tracciabilità. L’importo complessivo delle sanzioni ammonta a circa 8mila euro.

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di vigilanza sistematicamente svolte dalla Guardia Costiera lungo il litorale di competenza, con particolare riferimento al controllo delle unità da pesca professionale e alla verifica della conformità degli attrezzi impiegati, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni poste a tutela delle risorse ittiche e dell’ecosistema marino.

Tali controlli rivestono particolare importanza nell’ambito delle iniziative di prevenzione e contrasto delle attività di pesca irregolari, contribuendo alla salvaguardia degli stock ittici, alla sostenibilità delle attività di prelievo e alla tutela degli operatori del comparto che esercitano la propria attività nel rispetto della normativa vigente.

La Guardia Costiera di Otranto proseguirà le attività di vigilanza e controllo nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, mantenendo costante l’attenzione sul rispetto della disciplina della pesca e sulla tutela dell’ambiente marino, a salvaguardia del patrimonio ittico e degli interessi della collettività.