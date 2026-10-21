Gagliano del Capo, il sindaco Melcarne: «L’unica ipotesi che mi riguarda è l’omissione di atti d’ufficio. Nessuna contestazione per abusi edilizi o falso»

In merito alle notizie diffuse negli ultimi giorni sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica di Lecce, il sindaco di Gagliano del Capo, Gianfranco Melcarne, ritiene necessario fornire ai cittadini e agli organi di informazione un quadro chiaro e completo della propria posizione.

Il procedimento, nato dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza a partire dal 2023, comprende contestazioni distinte, rivolte a soggetti diversi e fondate su fatti diversi.

Le ipotesi di abuso edilizio e di falso ideologico riguardano il cambio di destinazione d’uso di un immobile produttivo e sono contestate ad altri soggetti. L’ipotesi di omissione di atti d’ufficio (art. 328 del codice penale) riguarda invece il mancato riscontro, nei termini previsti, a una richiesta di accesso agli atti presentata da alcuni consiglieri comunali. È questa, e soltanto questa, la contestazione che riguarda la mia persona. Non mi è contestata, in alcuna forma, nessuna ipotesi di abuso edilizio o di falso ideologico.

Diversi articoli hanno riportato correttamente questa distinzione nel testo, e ne do atto. I titoli, però, e soprattutto la loro rapida diffusione sui social network, hanno accostato il mio nome all’intera inchiesta. È il titolo a raggiungere per primo i cittadini, a volte è l’unica cosa che leggono: per questo ritengo doveroso chiarire, senza margini di ambiguità, il perimetro esatto della contestazione che mi riguarda.

Già lo scorso giugno, quando mi era stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini, avevo reso pubblica la stessa precisazione. La ribadisco oggi perché la ritengo un dovere di trasparenza verso la comunità che amministro.

Ricordo, inoltre, che la richiesta di rinvio a giudizio non è un processo né, tantomeno, una condanna: è l’atto con cui la Procura sottopone le proprie ipotesi al vaglio del giudice dell’udienza preliminare, al quale spetta stabilire se vi siano i presupposti per celebrare un processo. Quel vaglio avverrà il 19 febbraio 2027.

Ripongo piena fiducia nella magistratura e confido di poter dimostrare in quella sede la correttezza del mio operato. Per rispetto del lavoro dei giudici non entrerò, in questa fase, nel merito della contestazione.

Nel frattempo, l’attività amministrativa prosegue con il consueto impegno. Il diritto dei cittadini a un’informazione corretta e quello della stampa a raccontare i fatti sono beni che vanno tutelati insieme: chiarire con precisione i fatti è il modo migliore per rispettarli entrambi.